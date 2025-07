Apple se brání půlmiliardové pokutě od EU: Je to nesmysl a šikana vývojářů i uživatelů

Evropská komise se znovu střetává s Applem, tentokrát kvůli pravidlům App Storu a tomu, jak vývojáři smějí (nebo spíš nesmějí) informovat uživatele o levnějších nabídkách mimo oficiální obchod. Výsledkem je rekordní pokuta 500 milionů eur, kterou Komise udělila Applu za porušení tzv. Digital Markets Act (DMA). Apple se ale nechce smířit a proti rozhodnutí podal oficiální odvolání.

Podle vyjádření pro MacRumors Apple tvrdí, že Evropská komise svým výkladem zákona překračuje hranice, které jí DMA dává. „Komise nám v podstatě diktuje, jak máme provozovat náš obchod, a nutí nás k podmínkám, které jsou matoucí pro vývojáře a špatné pro uživatele,“ uvedla firma. Apple navíc tvrdí, že změny zavedl jen proto, aby se vyhnul denním sankcím.

K udělení pokuty došlo letos v dubnu kvůli tomu, že App Store omezoval vývojáře v informování uživatelů o alternativních možnostech nákupu, např. na webu nebo přes jiné platební brány. Podle Evropské komise ale vývojáři musí mít možnost uživatele „nasměrovat“ mimo App Store bez toho, aby za to platili Applu provizi.

Aby Apple vyhověl novým pravidlům, provedl v červnu několik zásadních úprav. Aplikace dostupné v evropských verzích App Storu teď mohou odkazovat na externí nabídky a používat vlastní platební systémy. Zároveň ale Apple představil nový poplatkový model, který vstoupí v platnost od 1. ledna 2026.

Ten počítá s několika typy poplatků – vývojáři budou nově platit Core Technology Fee, poplatek za první instalaci aplikace a také poplatek za služby App Storu. Jejich výše bude záviset na tom, jaké služby si vývojář zvolí. Kompletní balíček bude nově stát maximálně 20 %, což je méně než dosavadních 30 %, ale cesta k této slevě vede přes komplikovaný systém dvou úrovní služeb (tier 1 a tier 2).

Tier 1 je povinný, obsahuje základní funkce, ale vývojáři zde například nedostanou automatické aktualizace, recenze, hodnocení nebo zviditelnění v App Storu. To vše je součástí volitelného tieru 2, který si vývojáři mohou připlatit. Podle Applu právě Evropská komise na této struktuře trvala – a to včetně toho, co má být ve které vrstvě.

Apple tak nyní před soudem hodlá argumentovat tím, že Evropská komise redefinuje pojem „steering“ (přesměrování uživatele) způsobem, který DMA nevyžaduje, a že celý případ je důkazem přílišného zasahování do provozu soukromé platformy.

Jisté je jedno – s příchodem Digital Markets Act se evropské prostředí pro technologické firmy zásadně mění. A Apple, který na evropský trh spoléhá nejen z pohledu uživatelů, ale i vývojářské komunity, bude muset hledat způsob, jak balancovat mezi dodržováním předpisů a zachováním vlastní strategie. V současné podobě ale zřejmě neuspokojí ani jednu stranu.