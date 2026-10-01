Nový šéf Apple chystá velké změny. Chce rychlejší vývoj a štíhlejší vedení

Lodivod Applu John Ternus zahájil rozsáhlé snahy o restrukturalizaci společnosti s cílem urychlit vývoj a zkrátit dobu mezi uváděním nových produktů na trh. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chce současný šéf rozšířit nabídku zařízení a vytvořit štíhlejší organizaci s mnohem větším důrazem na samotné inženýrství.
Konec tradičních cyklů a více experimentů
Zásadním návrhem, který je aktuálně na stole, je opuštění dlouholetých jarních a podzimních cyklů. Apple by měl podle Ternuse představovat nová zařízení průběžně během celého roku. Z interních jednání rovněž vyplynulo, že pokud si chce jablečný gigant udržet konkurenceschopnost v éře AI, musí se stát mnohem více experimentální společností a nebát se riskovat.
Další plány zahrnují razantní omezení středního managementu, což by mělo zredukovat firemní hierarchii a zmenšit propast mezi řadovými vývojáři a vrcholovými manažery. Ternus razí filozofii, podle které by měl Apple nabírat méně lidí, ale vyžadovat více práce od svých stávajících inženýrů. Během jedné z nedávných prezentací údajně ukázal graf meziročního růstu počtu zaměstnanců s tvrdým argumentem, že společnost nyní musí s menším počtem lidí dosahovat mnohem lepších výsledků.
Fotogalerie
Úsporná opatření a probíhající propouštění
Kromě zrychlení vývoje hledá vedení nové způsoby, jak generovat vyšší příjmy ze stávajících produktů, jelikož růst v segmentu jablečných služeb postupně zpomaluje. Ve hře je i spuštění zcela nových služeb. Podle Gurmana sice zavádění těchto změn potrvá roky, ale první kroky jsou již jasně viditelné. V uplynulých dvou týdnech došlo k odvolání několika ředitelů a programových manažerů z inženýrských oddělení. Nedávné škrty se dotkly také týmů zodpovědných za Siri, Vision Pro, softwarové inženýrství spojené s umělou inteligencí a službu Fitness+.
John Ternus je u kormidla od 1. září a již má za sebou jednu z nejzásadnějších konferencí posledních let, neboť Apple představil tolik očekávanou skládačku v podobě iPhone Duo. Je dobře, že se Ternus rozhodl do systému „říznout“ a hodlá dělat rozhodnutí k obrazu svému. Snad plody jeho vedení uvidíme již brzy.