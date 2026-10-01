Nefunguje vám Apple TV? Chyba není na vašem přijímači

Pokud vám v posledních hodinách nefunguje streamovací služba Apple TV, chyba není na vašem přijímači. Apple se totiž od včerejšího dne potýkal s poměrně rozsáhlým výpadkem svých internetových služeb, který zasáhl App Store, Apple Music, Apple Fitness+ a celou řadu dalších služeb. A přestože většinu z nich už se Applu podařilo zprovoznit, jedna položka na seznamu problémů stále zůstává. Řeč je právě o Apple TV, která je i dnes pro část uživatelů nedostupná.
Problémy se službami Applu začaly již ve středu 30. září, přičemž postupně ovlivnily hned několik důležitých částí jeho ekosystému. Dobrou zprávou je, že App Store, Apple Fitness+, Apple Music a další původně zasažené služby už podle dostupných informací opět fungují. Apple TV však jako jediná stále hlásí problémy, byť se podle Applu týkají pouze části uživatelů.
Apple TV stále nefunguje všem
Na přetrvávající problém upozorňuje přímo Apple na své stránce System Status. Podle ní začaly komplikace s Apple TV 30. září v 16:43 východoamerického času a někteří uživatelé mohou mít službu stále nedostupnou. Poněkud zajímavé je pak vysvětlení Applu, podle kterého může být Apple TV nedostupná kvůli plánované údržbě. Vzhledem k tomu, že problém navazuje na širší výpadek dalších služeb, však může situace na uživatele působit spíše jako pokračování včerejších komplikací.
Rozsah problému v tuto chvíli není jasný. Apple pouze uvádí, že se týká některých uživatelů, aniž by upřesnil jejich počet nebo konkrétní regiony. Pokud vám tedy Apple TV funguje bez problémů, není na tom nic zvláštního. Stejně tak ale nemusíte začít restartovat Apple TV, iPhone či domácí síť v případě, že se ke službě nemůžete dostat. Problém je v takovém případě velmi pravděpodobně na straně Applu a nezbývá než počkat na jeho vyřešení.
Zajímavé je načasování celého výpadku i vzhledem k tomu, že se kolem Apple TV v posledních dnech děje poměrně dost věcí. Apple totiž teprve před několika týdny vydal tvOS 27 a zároveň se stále hlasitěji hovoří o příchodu nové generace Apple TV 4K. Její představení se očekává již v průběhu října a přinést by měla výrazně výkonnější hardware i podporu nových funkcí souvisejících s Apple Intelligence a Siri. Se současným výpadkem však podle dostupných informací chystaný hardware nijak nesouvisí.
Kdy bude Apple TV opět plně funkční pro všechny uživatele, zatím Apple neprozradil. Vzhledem k tomu, že všechny ostatní služby zasažené původním výpadkem již fungují, lze nicméně doufat, že ani poslední problémy nebudou trvat příliš dlouho. Pokud tedy nyní Apple TV odmítá spolupracovat i vám, minimálně víte, že v tom rozhodně nejste sami.