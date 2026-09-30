OpenAI představilo Dots. Noví AI agenti mohou pracovat 24/7 a propojí se s více než 4000 aplikacemi

OpenAI dnes v noci představilo další velkou novinku v oblasti umělé inteligence. Jmenuje se Dots a jde o takzvané „always-on“ AI agenty, kteří mají být schopní pracovat na vašich úkolech prakticky nepřetržitě. OpenAI je popisuje jako agenty „stvořené k tomu, aby zvládli všechno“ s tím, že novinkou míří přímo proti konkurenčnímu Muse od Meta.
Dots využívají model GPT-6 Astra, přičemž každý agent má k dispozici vlastní cloudový počítač s webovým prohlížečem. Nejde tedy jen o dalšího chatbota, kterému položíte otázku a počkáte na odpověď. Agent totiž může dlouhodobě p
OpenAI dnes v noci představilo další velkou novinku v oblasti umělé inteligence. Jmenuje se Dots a jde o takzvané „always-on“ AI agenty, kteří mají být schopní pracovat na vašich úkolech prakticky nepřetržitě. OpenAI je popisuje jako agenty „stvořené k tomu, aby zvládli všechno“ s tím, že novinkou míří přímo proti konkurenčnímu Muse od Meta.
Dots využívají model GPT-6 Astra, přičemž každý agent má k dispozici vlastní cloudový počítač s webovým prohlížečem. Nejde tedy jen o dalšího chatbota, kterému položíte otázku a počkáte na odpověď. Agent totiž může dlouhodobě pracovat na zadaných cílech, provádět průzkum na pozadí a postupně se učit z vaší zpětné vazby. Čím déle s ním tedy budete spolupracovat, tím lépe by měl znát vaše preference a způsob práce.
Jeden agent napříč ChatGPT, Slack i Teams
Hodně zajímavé je pak za mě osobně především propojení s dalšími službami. Dots se totiž podle OpenAI dokážou připojit k více než 4000 aplikacím a komunikovat s nimi můžete nejen přes ChatGPT, ale například také prostřednictvím Slack nebo Microsoft Teams. Do budoucna se navíc počítá dokonce s možností komunikace přes klasické textové zprávy. Kontext si přitom agent dokáže přenášet mezi jednotlivými komunikačními kanály.
OpenAI navíc nezapomnělo ani na oprávnění. Dots se řídí oprávněními nastavenými v ChatGPT a uživatelé si mohou vytvořit vlastní pravidla určující, u kterých úkolů musí agent před provedením akce nejprve požádat o schválení.
Uživatelé si mohou od dnešního dne vytvořit svého hlavního agenta, kterého si lze také pojmenovat. Později má OpenAI umožnit vytváření celých týmů Dots, takže na jednom projektu bude moci spolupracovat více specializovaných agentů. Novinka se nyní postupně zpřístupňuje uživatelům tarifů Pro, Business Premium a Enterprise na vybraných trzích, přičemž další uživatelé se mají dočkat později. Oprávnění uživatelé dostanou jednoho agenta bez dalších poplatků. Konverzace s ním se nezapočítávají do limitů ChatGPT, samotné úlohy ale využívají limity příslušného tarifu.
Dots lze nastavit prostřednictvím desktopové aplikace ChatGPT a následně k nim přistupovat také z mobilní aplikace. A pokud bude celé řešení fungovat tak, jak OpenAI slibuje, nebojím se říci, že se tím posouvá ChatGPT zase o kus dál od klasického chatovacího AI směrem k digitálnímu pomocníkovi, který dokáže na zadaných věcech pracovat i bez toho, abyste u něj neustále seděli. Podobné novinky navíc zásadním způsobem „rozvazují ruce“ těm, kdo je umí naplno využít. Jde proto za mě o opravdu příjemný upgrade.
racovat na zadaných cílech, provádět průzkum na pozadí a postupně se učit z vaší zpětné vazby. Čím déle s ním tedy budete spolupracovat, tím lépe by měl znát vaše preference a způsob práce.
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Jeden agent napříč ChatGPT, Slack i Teams
Hodně zajímavé je pak za mě osobně především propojení s dalšími službami. Dots se totiž podle OpenAI dokážou připojit k více než 4000 aplikacím a komunikovat s nimi můžete nejen přes ChatGPT, ale například také prostřednictvím Slack nebo Microsoft Teams. Do budoucna se navíc počítá dokonce s možností komunikace přes klasické textové zprávy. Kontext si přitom agent dokáže přenášet mezi jednotlivými komunikačními kanály.
OpenAI navíc nezapomnělo ani na oprávnění. Dots se řídí oprávněními nastavenými v ChatGPT a uživatelé si mohou vytvořit vlastní pravidla určující, u kterých úkolů musí agent před provedením akce nejprve požádat o schválení.
Uživatelé si mohou od dnešního dne vytvořit svého hlavního agenta, kterého si lze také pojmenovat. Později má OpenAI umožnit vytváření celých týmů Dots, takže na jednom projektu bude moci spolupracovat více specializovaných agentů. Novinka se nyní postupně zpřístupňuje uživatelům tarifů Pro, Business Premium a Enterprise na vybraných trzích, přičemž další uživatelé se mají dočkat později. Oprávnění uživatelé dostanou jednoho agenta bez dalších poplatků. Konverzace s ním se nezapočítávají do limitů ChatGPT, samotné úlohy ale využívají limity příslušného tarifu.
Dots lze nastavit prostřednictvím desktopové aplikace ChatGPT a následně k nim přistupovat také z mobilní aplikace. A pokud bude celé řešení fungovat tak, jak OpenAI slibuje, nebojím se říci, že se tím posouvá ChatGPT zase o kus dál od klasického chatovacího AI směrem k digitálnímu pomocníkovi, který dokáže na zadaných věcech pracovat i bez toho, abyste u něj neustále seděli. Podobné novinky navíc zásadním způsobem „rozvazují ruce“ těm, kdo je umí naplno využít. Jde proto za mě o opravdu příjemný upgrade.