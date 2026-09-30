Přechod na nový iPhone: Jak přenést eSIM a co ověřit u českého operátora

Přenos digitální SIM karty na nový jablečný telefon už dávno nevyžaduje návštěvu pobočky, ale proces se může u jednotlivých českých operátorů mírně lišit. Některé sítě plně podporují nativní jablečné řešení pro okamžitý přesun profilu z jednoho zařízení na druhé. V jiných případech se ale nevyhnete použití oficiální aplikace vašeho poskytovatele. Zásadním pravidlem celého procesu je nemazat původní eSIM ze starého telefonu dříve, než je nová karta plně aktivní na novém zařízení.
Přenos mezi telefony pomocí funkce od Applu
Nejrychlejší cestou je využití nativní funkce Rychlý přenos, kterou Apple nabízí přímo během úvodního nastavování nového iPhonu. Podmínkou je, aby oba telefony běžely na iOS 16 nebo novějším, měly zapnutý Bluetooth a ležely těsně vedle sebe. Během průvodce nastavením stačí zvolit možnost Převést z jiného iPhonu a na starém zařízení potvrdit transfer. Tuto komfortní funkci v České republice plně a bezproblémově podporuje T-Mobile i Vodafone, u kterých se profil přenese během několika desítek vteřin bez nutnosti cokoliv dalšího opisovat nebo skenovat.
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Specifika O2 a řešení nedostupného převodu
Zákazníci O2 se při přechodu na nový iPhone často setkávají s tím, že nativní jablečný Rychlý přenos selže nebo není vůbec nabídnut. V takovém případě, nebo pokud automatický převod z jakéhokoliv důvodu selže i u konkurence, musíte sáhnout po ručním řešení. Prvním krokem je připojení nového iPhonu k Wi-Fi síti. Následně se na libovolném zařízení přihlaste do samoobslužné aplikace vašeho operátora, jako je Moje O2, Můj T-Mobile nebo Můj Vodafone, případně do webové samoobsluhy.
V sekci pro správu SIM karty vyhledejte volbu pro výměnu za novou eSIM. Operátor vám následně na obrazovce vygeneruje unikátní QR kód. V novém iPhonu stačí přejít do Nastavení, vybrat položku Mobilní data, klepnout na Přidat eSIM a naskenovat zobrazený kód. Systém vás může vyzvat k zadání ověřovacího PIN kódu, který se zobrazí společně s QR kódem v aplikaci operátora. Jakmile na novém iPhonu naskočí signál sítě, stará eSIM se automaticky deaktivuje a můžete ji z původního telefonu bezpečně smazat.