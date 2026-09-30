Chcete si předobjednat iPhone Duo? Pozor na falešné stránky, mohou vám ukrást kryptoměny i osobní data

iPhone Duo se sice začne oficiálně předobjednávat až 16. října, zájem o první skládací iPhone ale už nyní využívají podvodníci. Na internetu se totiž objevily falešné stránky, které se vydávají za předobjednávkový web nového iPhone a snaží se návštěvníky přimět k instalaci škodlivého softwaru. Apple přitom umožní zákazníkům připravit si předobjednávku předem až od 12. října.
Podvodná stránka se snaží působit jako reálná možnost, jak se k iPhone Duo dostat s předstihem. Realita je ale taková, že může uživatele přimět ke stažení malwaru, který je schopný získávat citlivá data z počítače. Mezi cíle útočníků patří mimo jiné přihlašovací údaje a data spojená s kryptoměnovými peněženkami.
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Apple předobjednávky ještě nespustil
Právě termín 16. října je v tomto případě nejlepší způsob, jak podvod rychle odhalit. Jedná se totiž o jediné oficiální datum předobjednávek, které Apple oznámil a tudíž cokoliv jiného než tento termín nemá smysl zohledňovat při snaze zajistit si telefon mezi prvními. Jinými slovy, jakákoliv stránka, která vám tedy už nyní slibuje možnost iPhone Duo předobjednat, by měla být minimálně důvodem ke zvýšené opatrnosti a to zejména, pokud po vás chce stáhnout aplikaci, instalační soubor nebo jiný software. Samotná objednávka nového iPhone totiž nic podobného samozřejmě nevyžaduje.
Podobné podvody nejsou bohužel kolem očekávaných technologických novinek ničím překvapivým a iPhone Duo je pro útočníky vzhledem k obrovské pozornosti ideálním lákadlem. Pokud se na něj tedy chystáte, nejbezpečnější bude počkat na oficiální spuštění předobjednávek a využít přímo Apple Store nebo ověřeného prodejce. Do té doby jsou všechny nabídky „předčasné předobjednávky“ něco, čemu je lepší se obloukem vyhnout. Vždyť ani oficiální Apple prodejci, kteří jsou 100% zárukou spolehlivosti, nemohou předobjednávky spustit dřív než 16. října.