tvOS 27 vám dovolí zablokovat spouštění konkrétních aplikací na Apple TV

Apple pokračuje ve vylepšování uživatelských profilů na Apple TV 4K. Nejnovější aktualizace operačního systému tvOS 27 přináší zásadní novinku v oblasti rodičovské kontroly, která správcům systému poprvé umožňuje zamezit konkrétním uživatelům ve spouštění vybraných aplikací.
Konec neomezeného přístupu k aplikacím
Uživatelské profily představují běžný standard u všech velkých streamovacích služeb. Jejich primárním účelem je zajistit, aby si diváci ve sdílené domácnosti mohli oddělit historii sledování a personalizovaná doporučení. Apple nabízí podporu profilů v tvOS již delší dobu, avšak podle oficiálních poznámek k vydání verze tvOS 27 nyní přibyla v nastavení nová úroveň zabezpečení nazvaná jako individuální kontrola aplikací.
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Zpřísnění rodičovské kontroly
Tato změna je jasně zacílena na rodiče a bezpečnost dětí. Dětské profily sice dosud dokázaly spolehlivě omezit typy obsahu, které se zobrazovaly přímo v nativní aplikaci Apple TV, ale tento filtr nedokázal dítěti fyzicky zabránit v otevření jiných programů třetích stran, které systémová věková omezení nerespektovaly. Nyní mohou rodiče v hlavním nastavení zařízení zcela zablokovat spuštění specifických aplikací v době, kdy je na obrazovce aktivní dětský profil.
Systém profilů míří na další platformy
Zavedení individuálních zámků aplikací doplňuje celkové zaměření Applu na komplexní vylepšení rodičovské kontroly napříč celým softwarovým ekosystémem. Funkce uživatelských profilů se navíc brzy nezastaví pouze u televizní obrazovky. Připravované aktualizace iOS 27.2 a iPadOS 27.2 totiž podle dostupných informací poprvé přinesou nativní systém uživatelských profilů také přímo na iPhony a iPady. Je jasné, že Apple své operační systémy hodlá neustále vylepšovat. Jelikož ale Apple TV nemám, tato aktualizace mě nechává úplně chladným.
Tie TVOs profily su super lebo sa v nastaveniach da aj vypnut aby sa zakazdym nepytalo pri prebudeni.
Otravne je ze napriklad Youtube sa po kliknuti aj tak pyta „Kto pozera“ a neda sa to zakazat, co je uplne zly user experience, predsa si pod kazdym apple userom nastavim svoj netflix profil, svoj YouTube….
Dnad apple bude tlacit velkych vyvojarov nech to zjednotia.
Bohuzial ikonky sa neskryju len pytaju heslo pri pokuse o spustenie. Jedine ako to obist je zaradit AppleTV pod MDM spravu a cez apple configurator vybrat ktore aplikacie (fotky, počítače, Arcade) nechcem na ploche vobec.