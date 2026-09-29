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tvOS 27 vám dovolí zablokovat spouštění konkrétních aplikací na Apple TV

Apple TV
J. VajdákJan Vajdák
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Apple pokračuje ve vylepšování uživatelských profilů na Apple TV 4K. Nejnovější aktualizace operačního systému tvOS 27 přináší zásadní novinku v oblasti rodičovské kontroly, která správcům systému poprvé umožňuje zamezit konkrétním uživatelům ve spouštění vybraných aplikací.

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Konec neomezeného přístupu k aplikacím

Uživatelské profily představují běžný standard u všech velkých streamovacích služeb. Jejich primárním účelem je zajistit, aby si diváci ve sdílené domácnosti mohli oddělit historii sledování a personalizovaná doporučení. Apple nabízí podporu profilů v tvOS již delší dobu, avšak podle oficiálních poznámek k vydání verze tvOS 27 nyní přibyla v nastavení nová úroveň zabezpečení nazvaná jako individuální kontrola aplikací.

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Zpřísnění rodičovské kontroly

Tato změna je jasně zacílena na rodiče a bezpečnost dětí. Dětské profily sice dosud dokázaly spolehlivě omezit typy obsahu, které se zobrazovaly přímo v nativní aplikaci Apple TV, ale tento filtr nedokázal dítěti fyzicky zabránit v otevření jiných programů třetích stran, které systémová věková omezení nerespektovaly. Nyní mohou rodiče v hlavním nastavení zařízení zcela zablokovat spuštění specifických aplikací v době, kdy je na obrazovce aktivní dětský profil.

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Systém profilů míří na další platformy

Zavedení individuálních zámků aplikací doplňuje celkové zaměření Applu na komplexní vylepšení rodičovské kontroly napříč celým softwarovým ekosystémem. Funkce uživatelských profilů se navíc brzy nezastaví pouze u televizní obrazovky. Připravované aktualizace iOS 27.2 a iPadOS 27.2 totiž podle dostupných informací poprvé přinesou nativní systém uživatelských profilů také přímo na iPhony a iPady. Je jasné, že Apple své operační systémy hodlá neustále vylepšovat. Jelikož ale Apple TV nemám, tato aktualizace mě nechává úplně chladným.

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Diskuze
tvOS 27

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