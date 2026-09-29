Pamatujete si všechny barvy Apple produktů? Tento web jich shromáždil 341 za téměř 30 let

Apple si dnes spousta lidí spojuje především s poměrně konzervativními barvami, ve kterých přichází produkty z posledních let. Když se ale podíváme trochu hlouběji do jeho historie, zjistíme, že se barev rozhodně nikdy nebál. A pokud si chcete připomenout ty nejlepší, vznikl přesně pro vás nový projekt Apple in Colour, který na jednom místě shromáždil neuvěřitelných 341 barevných variant Apple produktů z téměř tří desetiletí.
Za projektem stojí tvůrci webu sheets.works, kteří už v minulosti vytvořili interaktivní časové osy všech iPhone a iPad. Tentokrát se místo jednotlivých generací zařízení zaměřili čistě na barvy a výsledkem je podle jejich vlastních slov oslava všeho jasného, barevného a veselého, co kdy Apple vytvořil.
Musím uznat, že procházet se dá skutečně pořádným kusem historie Apple. Nechybí samozřejmě legendární Bondi Blue iMac, který se stal jedním ze symbolů návratu společnosti na výsluní, ani podstatně novější zařízení včetně iPhone 18 Pro Max v barvě Burgundy. U každého produktu navíc web uvádí rok jeho uvedení a oficiální název barvy používaný Apple, případně její číselné označení.
Fotogalerie
A zdaleka nejde pouze o iPhone a Mac. V databázi najdete také nejrůznější iPad, iPod či HomePod a dokonce i mimořádně zajímavý (PRODUCT)RED Mac Pro z roku 2013. Právě ten patří mezi největší speciality celého přehledu a web jej připomíná i v souvislosti s dlouholetou spoluprací Apple s iniciativou (RED).
Výsledkem je vlastně takové malé muzeum designu Apple, na kterém je krásně vidět, jak se přístup společnosti k barvám během téměř třiceti let měnil. Některá období byla vyloženě divoká, jindy Apple naopak sázel na mnohem decentnější odstíny. A pokud jste někdy vlastnili některý z barevných iMac nebo iPod, je docela pravděpodobné, že vás při procházení přehledu přepadne slušná dávka nostalgie.
Za mě je Apple in Colour web, který si otevřete jen na pár minut a nakonec na něm strávíte podstatně déle. 341 barevných variant Apple produktů vedle sebe totiž nabízí pohled na historii společnosti, který v běžných přehledech hardwaru jednoduše neuvidíte. Minimálně já na něm pár desítek minut skutečně nechal.
Čakal som že produkty budu z pohladu kde je vidno farbu a nie displej 😄