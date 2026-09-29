Apple vyvíjí lehčí nástupce Vision Pro. Ve hře je plast i přesun procesoru do externí krabičky

Po vydání první generace Apple Vision Pro se pozornost Applu upřela k vývoji lehčí verze. Původně očekávaný projekt odlehčených brýlí byl sice loni poslán k ledu, ale podle informací agentury Bloomberg v Applu aktivně pracují na novém zařízení pod označením N224. Tento model už nemá působit primárně jako ořezaná levná alternativa, ale spíše jako plnohodnotný nástupce současného Vision Pro s čipem M5.
Čtyři koncepty a spor o externí jednotku
Vývoj nového modelu se nachází ve velmi rané fázi. Předpokládané datum uvedení na trh se odhaduje mezi koncem roku 2028 a začátkem roku 2029. Společnost má v současnosti rozpracované čtyři různé hardwarové koncepty.
Jeden z konceptů se údajně podobá řešení nedávno představených VR brýlí od společnosti Meta. Apple zvažuje přesunout nejen baterii, ale i veškerý hardware do externí kapesní jednotky (tzv. puku). Vzhledem k tomu, že i současný Vision Pro spoléhá na externí baterii připojenou kabelem, nedává tento krok z uživatelského hlediska vůbec špatný smysl. Přenos výpočetní jednotky mimo hlavu by navíc vyřešil problémy s chlazením a hmotností nesenou obličeji. Část nejvyššího vedení Applu se však podle úniků staví proti externímu procesoru a nadále prosazuje zachování uzavřeného designu typu „vše v jednom“.
Experimenty s materiály a extrémní výkon
V oblasti designu se Apple pouští do výraznějších experimentů. Jeden z testovaných prototypů si sice zachovává základní „vejcovitý“ tvar současného headsetu, ale vývojáři zkouší zásadně obměnit použité materiály. Pro dosažení maximálního snížení hmotnosti Apple zvažuje nahradit těžké sklo a ocel plastem, titanem či jinými lehkými kovy.
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Pokud se podíváme na extrémní výkon a termální efektivitu současného mobilního čipu A20 Pro, je vysoce pravděpodobné, že za další dva roky bude Apple disponovat čipem schopným plynule pohánět náročný systém visionOS zcela bez nutnosti aktivního větráku. To by umožnilo vytvořit výrazně tenčí a lehčí zařízení, které by na trhu s nositelnou elektronikou mohlo prorazit. Menší, lehčí a levnější nástupce by mohl být trefou do černého. Apple Vision Pro to má složité. Málokdo jej využije a cena je vysoká. Snad se tedy blýská na lepší časy.