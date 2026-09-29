5G modemy Qualcomm zmizí příští rok ze všech iPhone

Apple je podle nejnovějších informací velmi blízko dokončení jednoho ze svých nejambicióznějších hardwarových projektů posledních let. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloomberg, podle kterých všechny nové modely iPhone uvedené na trh v roce 2027 už budou využívat vlastní mobilní modemy Apple. Qualcomm by tím definitivně přišel o pozici dodavatele modemů pro iPhone.
Apple na vlastních modemech pracuje přibližně osm let a podle Gurmana do jejich vývoje investoval desítky miliard dolarů. Prvním kouskem byl modem C1, následoval C1X a letošní generace už přinesla C2. Přechod na vlastní řešení však stále není úplný. Zatímco iPhone 18 Pro a iPhone Duo totiž používají C2 po celém světě, americká varianta iPhone 18 Pro Max stále obsahuje Snapdragon X80 od Qualcomm. Mimo USA už iPhone 18 Pro Max nicméně přeci jen používá C2.
Právě příští rok by měla zmizet i tato poslední výjimka. Gurman totiž očekává, že vlastní 5G modem Apple bude mít každý nový iPhone uvedený v roce 2027. Neupřesnil sice, jakou konkrétní generaci modemu jednotlivé modely dostanou, nicméně dřívější informace hovořily o příchodu třetí generace (tedy C3) vlastního modemu Apple právě v příštím roce.
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Zajímavé je to i vzhledem k tomu, že Apple a Qualcomm před několika dny prodloužily svou globální patentovou licenční dohodu, což ale samozřejmě neznamená, že Apple bude muset nadále odebírat modemy Qualcomm. Patentová licence je totiž oddělená od dohody o dodávkách modemů, která pokrývala nové iPhone do roku 2026. Apple tak může kompletně přejít na vlastní hardware, přestože bude Qualcomm nadále platit za využívání jeho patentovaných mobilních technologií.
Pokud se informace Gurmanových zdrojů potvrdí, rok 2027 tak pro Apple uzavře dlouhou cestu k vlastnímu mobilnímu řešení. Qualcomm z iPhone sice z hlediska patentů úplně nezmizí, jeho fyzické modemy by už ale uvnitř žádného nového iPhone být neměly. Pro Apple by šlo o další důležitý krok k tomu, aby měl klíčové součásti svých zařízení pod vlastní kontrolou. Navíc je poměrně zajímavé, že by šlo o další důležitý krok v krátké době. Vždyť na letošek připadlo ukončení podpory Maců s čipy Intel, což je za mě osobně neméně důležitý milník.