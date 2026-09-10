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Záhada kolem iPhonu 18 Pro a Pro Max. Vlajkové lodě mají zřejmě rozdílné 5G modemy

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Technické specifikace nových iPhonů 18 Pro a iPhone 18 Pro Max odhalily nečekanou nesrovnalost. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se uvnitř těchto dvou telefonů nacházejí odlišné modemy. U menšího iPhonu 18 Pro Apple hrdě uvádí nasazení vlastního čipu C2. Ovšem u iPhonu 18 Pro Max ve verzi pro trh v USA není v oficiálních materiálech o novém jablečném modemu ani slovo.

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Chybějící pásmo a návrat ke Qualcommu

Oba modely sice mají bezdrátový čip N1 od Applu, který zajišťuje podporu standardů Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a protokolu Thread, rozdíly však přicházejí u mobilních sítí. Skutečnost, že absence zmínky o modemu C2 u verze Pro Max není pouhým tiskovým překlepem, potvrzuje podrobný rozpis podporovaných mobilních frekvencí. Americká verze menšího iPhonu 18 Pro podporuje LTE pásmo 106. U Pro Max toto specifické pásmo na seznamu zcela chybí.

Důvod tohoto kroku není oficiálně znám, avšak ještě před premiérou se spekulovalo, že některé modely zůstanou u osvědčených čipů Qualcomm. Apple navíc vlastní modem C2 nasazuje také do skládacího iPhonu Duo, takže za tímto rozdělením mohou stát limity výroby a dodavatelů. Zdá se ale, že tahle podivnost se týká čistě jen USA. Ve zbytku světa by totiž oba iPhony měly mít pod kapotou stejný jablečný modem C2.

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Rychlejší čip s umělou inteligencí

Vlastní jablečný modem C2 plně podporuje sítě 5G v pásmech sub-6GHz i bleskové mmWave. Oproti předchozí verzi C1X je rychlejší, úspornější a integruje umělou inteligenci pro zvýšení kvality a stability hovorů i datového přenosu. Nové iPhony 18 Pro vstoupí do předprodeje 12. září a na pulty dorazí 18. září s cenovkami startujícími na 1 199, respektive 1 299 dolarech za verzi Max. U nás začínají na 34 990 a 37 990 Kč. Že Apple nasadil dva různé čipy je podivné. Nicméně alespoň u nás můžeme být rádi, že ke kompromisu nedojde. Jak se vám novinky zamlouvají?

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Diskuze
iPhone 18 Pro

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