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Vyšel macOS 27.0.1 s opravami chyb

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple dnes kromě iOS 27.0.1 vydal také macOS 27.0.1, tedy první opravnou aktualizaci macOS Golden Gate od jeho veřejného vydání. Nová verze přichází zhruba dva týdny po macOS 27 a podle očekávání se tentokrát soustředí především na opravy chyb a bezpečnost. Aktualizaci lze stáhnout klasicky přes Nastavení systému – Obecné – Aktualizace softwaru. Pokud tedy už macOS Golden Gate používáte, měl by vám Mac novou verzi nabídnout právě zde.

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Žádné nové funkce tentokrát nečekejte

macOS 27.0.1 je typickou opravnou aktualizací, takže Apple s ní nepřináší žádné zásadní nové funkce. Podle poznámek k vydání obsahuje důležité opravy chyb a bezpečnostní aktualizace a Apple její instalaci doporučuje všem uživatelům kompatibilních Mac.

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Příchod podobné aktualizace krátce po vydání velké nové verze systému není ničím neobvyklým. macOS Golden Gate vyšel 14. září a Apple tak měl zhruba dva týdny na první opravy problémů, které se mohly projevit až poté, co se systém dostal k výrazně většímu množství uživatelů. Pokud jste tedy na macOS 27 přešli hned po jeho vydání, macOS 27.0.1 se vyplatí nainstalovat co nejdříve. Žádné viditelné novinky sice nepřináší, právě podobné menší aktualizace ale zpravidla řeší první nedostatky nové hlavní verze systému.

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