Zavřít reklamu

Víte, kdy byl váš Mac skutečně vyroben? macOS 27 vám to konečně prozradí během pár sekund

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
0

Pokud vás někdy zajímalo, kdy přesně sjel váš Mac z výrobní linky, s macOS 27 Golden Gate to můžete zjistit překvapivě jednoduše. Apple totiž do systému nenápadně vrátil údaj o datu výroby, ke kterému se majitelé novějších Mac v posledních letech prakticky neměli jak dostat. A jelikož jsem byl sám zvědavý, co mi systém ukáže u mého MacBook Air M3, samozřejmě jsem to musel hned vyzkoušet.

Mohlo by vás zajímat

Stačí na Mac otevřít Nastavení systému, pokračovat do Obecné – Informace a pod tlačítkem O tomto Macu kliknout na Regulatorní certifikace. V dokumentu, který se následně zobrazí, najdete úplně dole novou položku „Date of Manufacture“, tedy datum výroby. Apple přitom tuto novinku nijak výrazně nepropagoval, byť se v systému objevila už během betatestování macOS 27.

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Vstoupit do galerie

Sám používám MacBook Air M3, který jsem pořizoval prakticky okamžitě po jeho představení 4. března 2024. A ano, znamená to, že mám ještě onu dnes už trochu „prokletou“ základní variantu s pouhými 8 GB RAM, kterou Apple později poslal do důchodu a začal MacBook Air standardně nabízet se 16 GB operační paměti. O to zajímavější pro mě bylo zjištění, že můj konkrétní kus podle macOS pochází z února 2024. Jinými slovy byl vyroben těsně před samotným představením MacBook Air M3 a ke mně se dostal jen krátce poté. S trochou nadsázky mi tak nový MacBook tehdy dorazil ještě teplý z výrobní linky.

Možnost zjistit datum výroby přitom bývala u Apple zařízení podstatně jednodušší. Ze starších sériových čísel šlo vyčíst mimo jiné informace související s výrobou, jenže Apple začal v roce 2021 přecházet na náhodně generovaná sériová čísla, která tyto údaje už neobsahují. Právě proto je novinka v macOS 27 docela příjemným překvapením.

Mohlo by vás zajímat

Je tu nicméně jedna zajímavost. Podle zkušenosti jednoho uživatele fóra MacRumors může zobrazené datum ve skutečnosti souviset s logic board, nikoliv nutně s okamžikem finálního sestavení celého Mac. U jeho stroje se totiž po výměně základní desky zobrazovalo datum odpovídající právě této nové součástce. Minimálně u Mac, které prošly podobnou opravou, je tedy potřeba údaj brát s určitou rezervou. Tak či tak, pokud už máte macOS 27 Golden Gate nainstalovaný, určitě se do nastavení podívejte. Zabere to pár sekund a třeba stejně jako já zjistíte, že váš Mac mezi výrobní linkou a vaším stolem příliš času neztrácel.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na DATARTu

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.