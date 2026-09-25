Víte, kdy byl váš Mac skutečně vyroben? macOS 27 vám to konečně prozradí během pár sekund

Pokud vás někdy zajímalo, kdy přesně sjel váš Mac z výrobní linky, s macOS 27 Golden Gate to můžete zjistit překvapivě jednoduše. Apple totiž do systému nenápadně vrátil údaj o datu výroby, ke kterému se majitelé novějších Mac v posledních letech prakticky neměli jak dostat. A jelikož jsem byl sám zvědavý, co mi systém ukáže u mého MacBook Air M3, samozřejmě jsem to musel hned vyzkoušet.
Stačí na Mac otevřít Nastavení systému, pokračovat do Obecné – Informace a pod tlačítkem O tomto Macu kliknout na Regulatorní certifikace. V dokumentu, který se následně zobrazí, najdete úplně dole novou položku „Date of Manufacture“, tedy datum výroby. Apple přitom tuto novinku nijak výrazně nepropagoval, byť se v systému objevila už během betatestování macOS 27.
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Sám používám MacBook Air M3, který jsem pořizoval prakticky okamžitě po jeho představení 4. března 2024. A ano, znamená to, že mám ještě onu dnes už trochu „prokletou“ základní variantu s pouhými 8 GB RAM, kterou Apple později poslal do důchodu a začal MacBook Air standardně nabízet se 16 GB operační paměti. O to zajímavější pro mě bylo zjištění, že můj konkrétní kus podle macOS pochází z února 2024. Jinými slovy byl vyroben těsně před samotným představením MacBook Air M3 a ke mně se dostal jen krátce poté. S trochou nadsázky mi tak nový MacBook tehdy dorazil ještě teplý z výrobní linky.
Možnost zjistit datum výroby přitom bývala u Apple zařízení podstatně jednodušší. Ze starších sériových čísel šlo vyčíst mimo jiné informace související s výrobou, jenže Apple začal v roce 2021 přecházet na náhodně generovaná sériová čísla, která tyto údaje už neobsahují. Právě proto je novinka v macOS 27 docela příjemným překvapením.
Je tu nicméně jedna zajímavost. Podle zkušenosti jednoho uživatele fóra MacRumors může zobrazené datum ve skutečnosti souviset s logic board, nikoliv nutně s okamžikem finálního sestavení celého Mac. U jeho stroje se totiž po výměně základní desky zobrazovalo datum odpovídající právě této nové součástce. Minimálně u Mac, které prošly podobnou opravou, je tedy potřeba údaj brát s určitou rezervou. Tak či tak, pokud už máte macOS 27 Golden Gate nainstalovaný, určitě se do nastavení podívejte. Zabere to pár sekund a třeba stejně jako já zjistíte, že váš Mac mezi výrobní linkou a vaším stolem příliš času neztrácel.