Apple představil nový MacBook Air M3! Co vše je nové?

To, o čem se v posledních hodinách intenzivně spekulovalo, se před malou chvílí stalo realitou! Apple totiž skrze tiskovou zprávu světu představil nový MacBook Air M3 a to jak jinak než ve 13“ a 15“ variantě. Jak se však očekávalo, novinek je skutečně poskrovnu.

Apple láká u nových MacBooků Air (2024) de facto na tři hlavní novinky, kterými jsou konkrétně čip M3, WiFi 6E a podpora dvou externích monitorů. Co se týče čipů M3, ty jsou v základních modelech osazeny 8jádrovým CPU a 8jádrovým GPU, avšak sáhnout lze jako již tradičně i po konfiguraci s 8jádrovým CPU a 10jádrovým GPU. Bohužel, ve všech případech dostanete v základu jen 8 GB operační nebo chcete-li RAM paměti, což je na dnešní dobu už opravdu málo. Nějak oslnivé není ani úložiště, které je v základu nastaveno na 256 GB. U verzí s 8jádrovým CPU a 10jádrovým GPU nicméně dostanete v základu už o trochu lepších 512 GB. Co je však v souvislosti s čipy M3 hlavní, vůbec poprvé umožňují u MacBooků Air s Apple Silicon připojit hned dva externí monitory najednou. U modelů s M1 a M2 to byl přitom vždy jen jeden monitor.

Špatně se v žádném případě nejeví ani Wi-Fi 6E, která by měla být dle slov Applu až dvakrát rychlejší než tomu je u Wi-Fi 6E. Při pohledu do detailnějších technických specifikací jsme pak objevili ještě jedno další poměrně zajímavé, avšak docela malé vylepšení týkající se mikrofonu. MacBooky Air M3 totiž dostaly mikrofony s podporou režimů izolace hlasu a širokého spektra, což by mělo vést k vylepšené srozumitelnosti hlasu při videohovorech i audiohovorech. Vše ostatní ale zůstává na první pohled shodné s předešlou generací. I M3 modely tedy nabídnou až 18 hodin výdrže baterie, čtyři barevné varianty ve formě temně inkoustové, hvězdně bílé, vesmírně šedé a stříbrné. Nemění se ani maximální operační paměť (24 GB), maximální úložiště (2 TB SSD), rozlišení, jas displeje či cokoliv dalšího.

Cena MacBook Air M3

Vzhledem k tomu, že novinek je u nových MacBooků Air M3 poměrně málo, zřejmě příliš nepřekvapí, že budou k dostání za ceny velmi podobné předešlé generaci. Novinky se začnou prodávat konkrétně od pátku 8. března s tím, že k předobjednání jsou už ode dneška. Základní 13“ MacBook Air M3 s 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU a 8 GB RAM paměti stojí 31 990 Kč, 15“ základní model s 8jádrovým CPU, 10jádrovým GPU a 8 GB RAM pak stojí 37 990 Kč.