Apple Podcasts přináší malou revoluci pro předplatitele

Apple oficiálně oznámil zásadní rozšíření Apple Podcasts. Služba, která se dosud zaměřovala primárně na audio, brzy umožní tvůrcům publikovat v rámci prémiového předplatného také video obsah. Tento krok představuje významný posun v konkurenčním boji s platformami jako YouTube nebo Spotify, které videopodcasty úspěšně integrují již delší dobu.
Nová aktualizace přinese tvůrcům zcela nové nástroje, jak monetizovat svou tvorbu a odměnit své nejvěrnější fanoušky. V rámci placeného programu Apple Podcasts Subscriptions budou moci autoři nabízet exkluzivní video epizody, které zůstanou neplatícím uživatelům zcela skryté. Systém dále podpoří sledování videí zcela bez přerušování reklamami, poskytne platícím posluchačům předběžný přístup k nejnovějším dílům ještě před jejich oficiálním vydáním a umožní pohodlnou distribuci speciálního bonusového materiálu. Může jít například o nezestříhané záběry ze zákulisí natáčení nebo prodloužené verze rozhovorů s exkluzivními hosty.
Globální dosah nové funkce je obrovský. Apple potvrdil, že prémiové video podcasty budou při spuštění k dispozici posluchačům ve více než 170 zemích a regionech po celém světě Aby byl přechod na nový vizuální formát pro tvůrce co nejplynulejší, Apple v současné době aktivně spolupracuje s předními poskytovateli podcastového hostingu na hluboké systémové integraci. Konkrétní technické detaily a oficiální seznam zapojených partnerských služeb plánuje jablečný gigant odhalit v průběhu nadcházejících měsíců. Abych pravdu řekl, tak jsem aplikaci Podcasty snad nikdy nezapnul. A jelikož to nemám v plánu, tato „žhavá“ novinka mě zcela úspěšně mine. Používáte tuto aplikaci?