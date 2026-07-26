Tyto 2 triky posunou poslech vašich oblíbených podcastů na iPhone na zcela novou úroveň

Podcasty často posloucháme právě ve chvílích, kdy kolem nás rozhodně není ticho. V tramvaji, ve vlaku, při vaření nebo během procházky po rušné ulici mohou hlasy moderátorů snadno zaniknout mezi hudbou, ruchy ve studiu a okolním hlukem. Aplikace Podcasty na iPhonu však nabízí dvě nenápadné funkce, které dokážou poslech citelně zpříjemnit. Stačí vědět, kde je hledat.
První z nich zvýrazňuje mluvené slovo, druhá umožňuje nastavit rychlost přehrávání mnohem přesněji než dříve. Hodí se tedy nejen posluchačům zpravodajských a rozhovorových pořadů, ale také každému, kdo podcasty používá při studiu nebo jako alternativu k audioknihám.
Zvýraznění dialogů pomůže v hlučném prostředí
Pokud se vám někdy stalo, že jste kvůli hlasité hudbě nebo horší nahrávce museli neustále upravovat hlasitost, vyzkoušejte funkci Zvýraznit dialogy. Ta upraví zvuk tak, aby byly hlasy řečníků zřetelnější a méně zanikaly mezi ostatními složkami nahrávky.
Nejde přitom pouze o obyčejné zesílení celé epizody. iPhone se snaží upřednostnit frekvence lidského hlasu a omezit rušivé pozadí. Největší rozdíl jsem zaznamenala u rozhovorů nahrávaných mimo studio, kde se vedle hlasů ozývá doprava, vítr nebo ruch kavárny. Ze slabší nahrávky funkce samozřejmě nevykouzlí studiovou kvalitu, srozumitelnost ale může zlepšit překvapivě výrazně.
Spusťte v aplikaci Podcasty libovolnou epizodu a klepnutím na zmenšený přehrávač ve spodní části obrazovky otevřete jeho celé zobrazení. Následně klepněte na tlačítko Zvukové efekty, které poznáte podle symbolu zvukových vln, a aktivujte možnost Zvýraznit dialogy. Funkci lze stejným způsobem kdykoliv vypnout.
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Rychlost nemusí končit u 1,25×
Ne každému vyhovují tradiční přednastavené rychlosti. Běžné tempo může být u pomalejšího rozhovoru zbytečně rozvláčné, zatímco přechod rovnou na 1,25× už někdy působí příliš uspěchaně. Aplikace Podcasty proto umožňuje rychlost upravovat jemněji a zvolit si přesnou hodnotu.
V otevřeném přehrávači klepněte na aktuální údaj rychlosti a pomocí posuvníku nastavte požadované tempo. Místo skoků mezi několika pevnými možnostmi tak můžete zvolit například 1,15×, která řeč lehce zrychlí, ale stále zní přirozeně. U odborného výkladu se naopak může hodit zpomalení na 0,85× nebo 0,9×, zejména pokud si během poslechu děláte poznámky nebo posloucháte pořad v cizím jazyce.