Používáte Shazam? Apple pro něj právě vydal aktualizaci s novou ikonou a samolepkami

Apple vydal před pár hodinami novou aktualizaci své aplikace Shazam pro iPhone, která sice tentokrát nepřináší žádnou revoluční funkci pro rozpoznávání hudby, ale zaměřuje se především na vzhled a komunikaci. Shazam totiž dostal lehce přepracovanou ikonu a novou sadu samolepek, které mohou uživatelé posílat svým přátelům.
Nová ikona se od té dosavadní nijak dramaticky neliší. Apple jí nicméně dodal o něco „mrazivější“ vzhled, který lépe zapadá mezi současné ikony jeho aplikací. Pokud tedy Shazam používáte pravidelně, změny na domovské obrazovce si možná všimnete, byť rozhodně nejde o kompletní redesign.
Shazam dostal nové samolepky
Zajímavější novinkou je nová sada samolepek pro iMessage. V aplikaci Zprávy je najdete po klepnutí na tlačítko „+“, následném výběru samolepek a ikony Shazam. Pak už stačí vybrat tu, kterou chcete odeslat.
Apple jejich použití navíc neomezuje jen na klasické zprávy. Samolepky Shazam lze používat také během videohovorů FaceTime a v dalších aplikacích, ve kterých je dostupná emoji klávesnice. Není to mimochodem poprvé, co Apple se samolepkami Shazam experimentuje. Už letos v létě aplikace dostala speciální kolekci inspirovanou albem petal od Ariana Grande. Nyní ale Apple nabídku rozšiřuje o další obecnější motivy spojené přímo se Shazam.
Jde tedy o poměrně malou aktualizaci, která způsob používání Shazam nijak zásadně nezmění. Pokud ale aplikaci používáte a máte rádi samolepky v iMessage, po instalaci nejnovější verze máte zase o pár možností navíc.
Hlavne že na mac nevydali stále ani darkmode ikonku či liquid glass a tu ju menia už 2x. Na to že to je aktívna vec a patrí to priamo Applu je to teda riadna hanba.