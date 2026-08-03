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Shazam dostal nečekanou novinku. Do iMessage přidává exkluzivní samolepky

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple vydal novou aktualizaci aplikace Shazam a tentokrát se nezaměřil na rozpoznávání hudby ani nové funkce pro objevování skladeb. Místo toho přidal něco mnohem hravějšího – samolepky pro aplikaci Zprávy. První kolekce vznikla ve spolupráci se zpěvačkou Arianou Grande a je inspirována jejím novým albem petal. 

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Nové samolepky jsou součástí aktualizace Shazam 26.14.1. Po její instalaci je najdete přímo v aplikaci Zprávy. Stačí otevřít konverzaci, klepnout na tlačítko „+“, zvolit možnost Samolepky a vybrat ikonu Shazamu. Stejnou sadu lze využít také ve FaceTimu nebo v dalších aplikacích, které podporují klávesnici Emoji a samolepky. 

Shazam Updated With iMessage Stickers is locked Joe Rossignol is currently editing Shazam Updated With iMessage Stickers Feature

Apple tím zjevně chce z Shazamu udělat nejen nástroj pro rozpoznávání hudby, ale také prostředek pro sdílení hudebních zážitků. Nasvědčuje tomu i fakt, že první sada samolepek je navázána na konkrétní hudební vydání. Je proto pravděpodobné, že v budoucnu dorazí další kolekce spojené s novými alby nebo populárními interprety. 

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Shazam je součástí Apple od roku 2018 a firma jej v posledních letech průběžně rozvíjí. Vedle integrace do Siri, Ovládacího centra nebo Apple Music přibývají také nové možnosti objevování hudby. Samolepky sice nepředstavují revoluční novinku, ale ukazují, že Apple chce z této aplikace vytvořit ještě výraznější součást svého ekosystému. 

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Zdroj
Diskuze
iMessage

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