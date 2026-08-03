Shazam dostal nečekanou novinku. Do iMessage přidává exkluzivní samolepky

Apple vydal novou aktualizaci aplikace Shazam a tentokrát se nezaměřil na rozpoznávání hudby ani nové funkce pro objevování skladeb. Místo toho přidal něco mnohem hravějšího – samolepky pro aplikaci Zprávy. První kolekce vznikla ve spolupráci se zpěvačkou Arianou Grande a je inspirována jejím novým albem petal.
Nové samolepky jsou součástí aktualizace Shazam 26.14.1. Po její instalaci je najdete přímo v aplikaci Zprávy. Stačí otevřít konverzaci, klepnout na tlačítko „+“, zvolit možnost Samolepky a vybrat ikonu Shazamu. Stejnou sadu lze využít také ve FaceTimu nebo v dalších aplikacích, které podporují klávesnici Emoji a samolepky.
Apple tím zjevně chce z Shazamu udělat nejen nástroj pro rozpoznávání hudby, ale také prostředek pro sdílení hudebních zážitků. Nasvědčuje tomu i fakt, že první sada samolepek je navázána na konkrétní hudební vydání. Je proto pravděpodobné, že v budoucnu dorazí další kolekce spojené s novými alby nebo populárními interprety.
Shazam je součástí Apple od roku 2018 a firma jej v posledních letech průběžně rozvíjí. Vedle integrace do Siri, Ovládacího centra nebo Apple Music přibývají také nové možnosti objevování hudby. Samolepky sice nepředstavují revoluční novinku, ale ukazují, že Apple chce z této aplikace vytvořit ještě výraznější součást svého ekosystému.