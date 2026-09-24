Nainstalovali jste iOS 27? Apple už chystá první opravnou aktualizaci, dorazit může velmi brzy

Od vydání iOS 27 uběhlo teprve něco málo přes týden, Apple už ale podle všeho intenzivně pracuje na jeho první opravné aktualizaci. iOS 27.0.1 se totiž začal objevovat v analytických záznamech MacRumors, což v minulosti zpravidla znamenalo, že se jeho veřejné vydání blíží.
Od aktualizace samozřejmě nečekejte žádné nové zásadní funkce. Vzhledem k označení 27.0.1 by mělo jít především o opravy chyb a případně bezpečnostních nedostatků, které se objevily po vydání iOS 27 mezi miliony uživatelů po celém světě.
Jedním z problémů, na který by se mohl Apple zaměřit, je Face ID na iPhone 18 Pro. Někteří majitelé nových telefonů totiž hlásí problémy právě s rozpoznáváním obličeje a MacRumors proto očekává, že iOS 27.0.1 může obsahovat minimálně související opravy či vylepšení. Apple však zatím konkrétní seznam změn nezveřejnil, takže v tuto chvíli jde pouze o předpoklad.
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Apple už podobnou aktualizaci vydal pro hodinky
Že se Apple nyní snaží rychle vyřešit první problémy nových zařízení, ostatně ukázal už včera. Pro Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 vydal watchOS 27.0.1, který mimo jiné opravuje chybu způsobující neočekávané restarty hodinek.
Kdy přesně dorazí iOS 27.0.1, zatím není jasné. V redakci nicméně očekáváme vydání během několika příštích dnů až týdnů. Ostatně, první opravný update nových systémů už vyšel – konkrétně včerejší watchOS 27.0.1. Pokud jste tedy po přechodu na iOS 27 narazili na nějaké problémy, je dost možné, že na jejich první várku oprav nebudete čekat příliš dlouho.