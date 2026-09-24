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Nainstalovali jste iOS 27? Apple už chystá první opravnou aktualizaci, dorazit může velmi brzy

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Od vydání iOS 27 uběhlo teprve něco málo přes týden, Apple už ale podle všeho intenzivně pracuje na jeho první opravné aktualizaci. iOS 27.0.1 se totiž začal objevovat v analytických záznamech MacRumors, což v minulosti zpravidla znamenalo, že se jeho veřejné vydání blíží.

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Od aktualizace samozřejmě nečekejte žádné nové zásadní funkce. Vzhledem k označení 27.0.1 by mělo jít především o opravy chyb a případně bezpečnostních nedostatků, které se objevily po vydání iOS 27 mezi miliony uživatelů po celém světě.

Jedním z problémů, na který by se mohl Apple zaměřit, je Face ID na iPhone 18 Pro. Někteří majitelé nových telefonů totiž hlásí problémy právě s rozpoznáváním obličeje a MacRumors proto očekává, že iOS 27.0.1 může obsahovat minimálně související opravy či vylepšení. Apple však zatím konkrétní seznam změn nezveřejnil, takže v tuto chvíli jde pouze o předpoklad.

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Apple už podobnou aktualizaci vydal pro hodinky

Že se Apple nyní snaží rychle vyřešit první problémy nových zařízení, ostatně ukázal už včera. Pro Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 vydal watchOS 27.0.1, který mimo jiné opravuje chybu způsobující neočekávané restarty hodinek.

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Kdy přesně dorazí iOS 27.0.1, zatím není jasné. V redakci nicméně očekáváme vydání během několika příštích dnů až týdnů. Ostatně, první opravný update nových systémů už vyšel – konkrétně včerejší watchOS 27.0.1.  Pokud jste tedy po přechodu na iOS 27 narazili na nějaké problémy, je dost možné, že na jejich první várku oprav nebudete čekat příliš dlouho.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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