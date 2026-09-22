Jak zrychlit iOS 27 na starém iPhone

Přechod na iOS 27 s sebou na starších zařízeních může přinést znatelné zpomalení, záseky animací nebo zvýšené zahřívání. Než začnete uvažovat o koupi nového modelu, vyplatí se projít několik klíčových položek v nastavení. Vypnutím náročných vizuálních prvků a systémových procesů totiž můžete staršímu hardwaru výrazně odlehčit.
Po aktualizaci dejte iPhonu čas
Bezprostředně po dokončení instalace velké aktualizace je telefon pomalejší zcela přirozeně. Systém na pozadí ještě několik dní provádí indexaci fotografií, zpráv, souborů a dalších objemných dat. Tyto procesy čip zatěžují, což vede k vyšší teplotě i pomalejším reakcím. Pokud máte čerstvě aktualizováno, nechte telefon projít tímto procesem alespoň dva až tři dny na nabíječce. Pak hodnoťte reálnou výdrž.
Vypněte Apple Intelligence
Pokud máte model, který podporuje Apple Intelligence, ale pociťujete, že telefon ztrácí dech a paměť RAM je neustále na hraně, zvažte dočasné vypnutí. Přejděte do Nastavení ➝ Apple Intelligence a Siri a generativní modely deaktivujte. Lokální výpočty umělé inteligence jsou pro starší procesory enormní zátěží a jejich vypnutí telefonu okamžitě pomůže.
Omezte průhlednost v systému
iOS 27 hojně využívá moderní grafické prvky, jako je rozostření a průhlednost ovládacích panelů. Pro grafický čip starších iPhonů to však představuje neustálé vykreslování vrstev v reálném čase. Přejděte do Nastavení ➝ Zpřístupnění ➝ Displej a velikost textu a aktivujte volbu Omezit průhlednost. Průhledné plochy v Ovládacím centru i notifikační liště se nahradí pevným barevným podkladem.
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Zredukujte systémové animace
Otevírání aplikací, přechody mezi plochami a návraty na domovskou obrazovku doprovází efektní zoomovací animace. Na starším zařízení ale mohou působit trhaně. V nabídce Nastavení ➝ Zpřístupnění ➝ Pohyb zapněte přepínač Omezit pohyb. Složité přechodové efekty se promění v bleskové prolínání, telefon přestane ztrácet snímky a celková odezva na dotyk bude působit mnohem bezprostředněji.
Zvolte obyčejnou statickou tapetu
Mnoho uživatelů zapomíná na to, jak náročné mohou být moderní prostorové, dynamické či animované tapety provázané s hloubkou ostrosti a počasím. Tyto grafické prvky spotřebovávají cenný výkon při každém odemčení. Otevřete Nastavení ➝ Tapeta a jako pozadí zvolte klasickou statickou fotografii. Pro systém je vykreslení obyčejného snímku nesrovnatelně jednodušší.
Zkroťte aktivitu na pozadí a systémové služby
Běh zbytečných procesů na pozadí zbytečně vysává výkon i baterii. Zaměřte se především na systémové služby pracující s polohou a bezdrátovými sítěmi. V nabídce Nastavení ➝ Soukromí a zabezpečení ➝ Polohové služby ➝ Systémové služby projděte seznam a zakažte funkce, které nevyužíváte (například hledání Bluetooth na pozadí nebo analytická data pro Apple). Jen mějte na paměti, že tento návod je pouze přehledový. Starším iPhonům může skutečně ulevit a výdrž baterie prodloužit. Bavíme se ale o například o desítkách minut. Největším žroutem baterie je tradičně vysoký jas. Čili pokud chcete skutečně ušetřit „šťávu“, začal bych zde.