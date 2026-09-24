Máte iPhone 18 Pro a sám se vám restartuje? Apple potvrdil opravu, dorazí už příští týden

Dobrá zpráva pro majitele iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, kteří se v posledních dnech potýkali s nepříjemnými samovolnými restarty, je tady. Apple totiž před pár desítkami minut portálu 9to5mac potvrdil, že tento problém, na který si stěžuje na sociálních sítích poměrně velké množství uživatelů, je softwarového původu a oprava dorazí již začátkem příštího týdne. Pokud se tedy chyba objevuje i u vašeho telefonu, vězte, že se trápení blíží ke konci.
Na problém jsme upozorňovali už začátkem týdne s tím, že se některým majitelům nových iPhone se telefon po neúspěšném pokusu o ověření pomocí Face ID jednoduše zasekl, přestal reagovat na dotyk a po několika sekundách se restartoval. Po restartu se navíc v analytických datech iPhone objevil takzvaný „panic“ log. Právě na základě této hlášky začali někteří uživatelé problém považovat za hardwarovou závadu a své nové telefony nechávali vyměnit. Apple však nyní potvrdil, že chystaná softwarová aktualizace problém vyřeší, takže výměna telefonu není nutná.
Chyba se sice netýká všech iPhone 18 Pro a Pro Max, podle množství hlášení však rozhodně nešlo jen o jeden či dva ojedinělé případy. Zajímavé je také to, že letošní Pro modely používají přepracovaný systém Face ID, u kterého se infračervená kamera přesunula pod displej. Apple nicméně neuvedl, zda právě tato hardwarová změna se softwarovou chybou přímo souvisí. Krom toho kalifornský gigant zatím neprozradil ani číslo aktualizace, která opravu přinese. Nicméně vzhledem k tomu, že se ale již několik dní objevuje v analytických záznamech iOS 27.0.1, je poměrně pravděpodobné, že půjde právě o něj. To však zatím potvrzené není.