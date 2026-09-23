Apple míří na trh, který právě explodoval. Prodeje chytrých brýlí raketově vzrostly

Apple se podle spousty dosavadních úniků připravuje možná už v příštím roce na vstup do další produktové kategorie a zdá se, že si pro něj vybral velmi dobrou chvíli. Celosvětové dodávky chytrých brýlí, které mají být jeho další „zastávkou“ totiž během první poloviny roku 2026 meziročně vzrostly o neuvěřitelných 263 %, vyplývá z nejnovějších dat Counterpoint Research. A právě v příštím roce by se měl do tohoto rychle rostoucího segmentu přidat také Apple, který má poptávku po tomto produktu ještě více nastartovat.
V současnosti prodejům nepřekvapivě naprosto dominuje Meta. U chytrých brýlí bez displeje, tedy zařízení podobných klasickým brýlím vybavených kamerami, mikrofony, reproduktory a AI funkcemi, totiž drží podle Counterpointu 94% podíl na dodávkách. Obrovskou zásluhu na tom mají samozřejmě Ray-Ban Meta, které dokázaly chytré brýle dostat mezi podstatně širší skupinu zákazníků. Ostatní výrobci zatím paběrkují, kdy například Xiaomi či Alibaba mají každý přibližně jednoprocentní podíl.
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Apple chce zaútočit už příští rok
Právě chytré brýle má přitom podle dosavadních informací připravovat také Apple. Jeho první modely očekávané v roce 2027 přitom nemají mít vlastní displej, ale nabídnou kamery, mikrofony a reproduktory. Zásadní roli pak má samozřejmě sehrát Siri a Apple Intelligence, díky kterým by brýle mohly rozpoznávat okolí, reagovat na hlasové příkazy nebo pořizovat fotografie a video.
Apple by přitom mohl těžit především ze svého ekosystému. Propojení brýlí s iPhone, AirPods, Apple Watch a dalšími produkty by mu mohlo pomoci ukrojit část trhu, který nyní prakticky celý ovládá Meta. Osobně by mě pak absolutně nepřekvapilo, kdyby Apple Metu do pár let z pozice nejsilnějšího hráče na trhu s chytrými brýlemi sesadil, protože provázanost s dalšími produkty může být pro leckoho extrémně silný argument k nákupu.
Zajímavé navíc je, že ještě rychleji rostou chytré a AR brýle vybavené displejem, na kterých má Apple údajně také pracovat, byť je vše zatím zřejmě spíš v rovině raných příprav. Dodávky těchto modelů se nicméně během prvního pololetí meziročně zvýšily dokonce o 449 %. AI brýle tak přestávají být jen technologickou kuriozitou a rychle se z nich stává další významná kategorie spotřební elektroniky. Pokud tedy Apple skutečně vstoupí na tento trh v roce 2027, dorazí přesně ve chvíli, kdy začíná být pořádně horko. A pokud dokáže tento produkt provázat dokonale s iPhone a dalšími produkty, moc se na to těším.
No ak nám EK láskavo umožní Siri Ai tak možno Apple glasses budú Ai u nás.