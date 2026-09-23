Apple Band, chytrý náramek od Apple přijde v roce 2028 a já se ho nemohu dočkat

Apple pracuje na chytrém náramku ve stylu Whoop. To je zpráva, která se poslední týdny objevuje čím dál tím víc a jediné co zatím víme je, že by měl být náramek založen na stejném principu jako Whoop nebo Garmin Cirqa, tedy neměl byn abízet žádný displej a měl by sloužit k monitorování zdraví a aktivit. Spoléhat by měl především na AI, které bude schopné vyhodnocovat probíhající aktivity a měřit víc věcí, než kolik nabízí aktuální náramky bez displeje. Sám používám již téměř Whoop a musím říct, že pokud jste milovníky klasických hodinek jako já, je to to nejlepší, co si můžete pořídit. Ať již sáhnete po jakémkoli náramku, budete mít k dispozici sběr dat a zároveň vás nebude rušit displej nebo notifikace a jako bonus, nebudete vypadat jako blázen, když si dáte náramek a hodinky najednou.
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V případě Apple by mohl být takový náramek ještě umocněn tím, jak moc se Apple snaží být fashion brand. Je tedy zřejmé, že pokud s ním Apple přijde a stát by se to mělo nejspíš v roce 2028, bude se jednat o stylový módní doplněk s minimalistickým designem, který bude opravdu cool a budete jej chtít nosit i kvůli jeho vzhledeu, nejen kvůli naměřeným hodnotám. Osobně jsme nikdy nenosil Apple Watch, tedy snad kromě pár měsíců, kdy jsme je testoval. Náramky vám dávají možnost sbírat zdravotní data a data o sportovních aktivitách bez toho, aniž by vás cokoli rušilo, navíc s možností nosit je spolu s klasickými hodinkami. Pokud se tedy na něco od Apple v příštích ltech opravdu těším, bude to právě chytrý náramek.