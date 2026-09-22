Z iOS 27 už se nedá vrátit zpět na iOS 26

Pokud jste ještě nepřešli na iOS 27, který Apple pro veřejnost vypustil minulý týden v pondělí, a stále přemýšlíte, zda se vám aktualizace vyplatí, od nynějška je dobré si své rozhodnutí rozmyslet ještě více. Apple totiž přestal před pár hodinami podepisovat iOS 26.6.2, čímž definitivně znemožnil návrat z iOS 27 zpět na předchozí generaci systému. Jakmile tedy svůj iPhone aktualizujete, na iOS 26 už se nevrátíte.
Apple přestal iOS 26.6.2 podepisovat zhruba týden po vydání iOS 27, což však ve výsledku absolutně nepřekvapí, jelikož jde o časový odstup, na který jsme u něj zvyklí. Pokud se pak ptáte, co to vlastně ono „podepisování“ je, zjednodušeně si pod tím lze představit jakousi serverovou kontrolu systému při jeho instalaci. iPhone konkrétně při obnově ověří u serverů Apple, zda je daná verze iOS stále povolená k instalaci, a podle toho se „rozhodne“, zda jí nainstaluje či nikoliv.
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Nepomůže ani iOS 26.7
V souvislosti s iOS 27 nicméně letos nastala trochu netradiční situace, kdy Apple společně s iOS 27 vydal také iOS 26.7. Leckoho by tak možná napadlo, že když se jedná o „čerstvý“ iOS, mohlo by se ve výsledku dát vrátit právě na něj. Ani to ale není možné. iOS 26.7 totiž Apple nabízí pouze jako aktualizaci pro zařízení, která stále používají iOS 26, a neposkytuje pro něj klasický obnovovací soubor potřebný k downgradu. Pokud tedy například nyní používáte iOS 26.6.2, můžete na iOS 26 zatím bez problémů zůstat a aktualizovat na iOS 26.7. Ve chvíli, kdy ale na iOS 27 jednou přejdete, návrat na jakoukoliv verzi iOS 26 už možný není.
Apple tímto způsobem omezuje používání starších verzí především kvůli bezpečnosti, což ostatně potvrzují i poznámky k aktualizace nového OS pro iPhone. iOS 27 totiž opravuje více než 100 bezpečnostních zranitelností, zatímco iOS 26.7 jich opravuje přes 80. Mezi nimi jsou například chyby kernelu nebo zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu přes Bluetooth. Podle dostupných informací nicméně žádná z opravených chyb nebyla před vydáním aktualizací známá jako aktivně zneužívaná.
Pokud jste tedy iOS 27 už nainstalovali a třeba vám nesedí jeho změny, máte smůlu a budete si na ně muset zvyknout, případně počkat na další aktualizace. A pokud jste stále na iOS 26, máte ještě možnost na něm zůstat. Jen počítejte s tím, že stisknutí tlačítka pro přechod na iOS 27 je od této chvíle jednosměrná jízdenka.
Naštěstí se dá vrátit na stránky, kde na mě u každého článku nevyskočí hlasitá reklama přes celý displej mobilu. Macrumors nebo tak něco? Už jednou jste to rušili, že to všechny štve a máte to tu zase :-(
Vaše reklamy nevadí, vadí že přeruší muziku!