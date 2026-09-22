Všimli jste si toho? Nová funkce v Apple Watch 12 a Ultra 4 mění zaběhnutá pravidla, ale má háček

Nové modely Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 přinášejí vylepšený systém zdravotních senzorů, který zásadně mění frekvenci sběru dat o srdečním tepu. Předchozí generace měřily tepovou frekvenci v běžném provozu přibližně každých pět minut, novinky tento interval zkrátily na pouhých pět sekund. Tato změna sice poskytuje nesrovnatelně přesnější zdravotní metriky, ale zároveň znamená, že zelené diody na spodní straně hodinek nyní blikají téměř nepřetržitě. Pokud nosíte řemínek volněji, může být toto světlo nápadné.
Fotogalerie
Aby Apple předešel rušení uživatelů, hodinky se automaticky vracejí k pomalejšímu pětiminutovému intervalu ve dvou případech. A sice při aktivním režimu Spánek a v režimu Kino. Omezení během spánku šetří kapacitu baterie, jelikož v noci logicky není nutné nepřetržitě sledovat výkyvy vaší fyzické aktivity. V případě režimu Kino, jehož primárním účelem je zhasnout displej, slouží omezení senzoru čistě k tomu, aby blikající zelené světlo nepoutalo pozornost v tmavém prostředí kinosálu nebo divadla.
Pokud vám ale zelené světlo pod hodinkami nevadí a preferujete i nadále maximálně detailní zápis srdeční aktivity, můžete výchozí chování systému manuálně upravit. Stačí na displeji hodinek otevřít Nastavení > Srdce a v sekci povolených nepřetržitých měření aktivovat přepínač pro Režim Kino.
Pro spánkový režim (Soustředění na spánek) Apple v současnosti žádný podobný přepínač nenabízí. Jedinou cestou, jak vynutit pětisekundové měření i v noci, je spánkový režim zcela přestat používat. Tím byste se ovšem připravili o noční měření tělesné teploty ze zápěstí a přišli byste o možnost využívat nové Skóre připravenosti. Když se ohlédneme za letošní keynote, toto byla v souvislosti s nejnovějšími hodinkami asi nejzásadnější novinka. Spekulace se potvrdily a hodinky si zanechaly totožný design i letos. Naprostým „gamechangerem“ má být v budoucnu senzor k měření glukózy v krvi, což diabetici přivítají s nadšením.