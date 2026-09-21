Nové Apple Watch potichu přišly o užitečnou funkci z éry COVID-19

Nové modely Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 překvapivě postrádají oblíbenou funkci pro detekci mytí rukou. Ačkoliv nejnovější operační systém watchOS 27 tuto zdravotní vychytávku stále softwarově podporuje, na čerstvě vydanách hodinkách ji zkrátka neaktivujete.
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Ze systému nezmizela, na novinkách ale chybí
Funkce jako taková z jablečného ekosystému rozhodně nezmizela. V aplikaci Zdraví v nejnovějším iOS 27.2 má stále svou vlastní kategorii a bez problémů funguje na starších modelech, včetně loňských Series 11 a Ultra 3. Samotný Apple ji navíc nadále zmiňuje v oficiálních uživatelských příručkách pro watchOS 27. Pokud se ale podíváte na aktualizovaný seznam podporovaného hardwaru, na kterém detekce mytí rukou funguje, nové hodinky v něm už nenajdete. Není jasné, zda jde o dočasnou chybu v dokumentaci, nebo o trvalé hardwarové omezení. Vše ale nasvědčuje spíše druhé variantě.
Oběť pro novou generaci čipů?
Detekce mytí rukou dorazila v roce 2020 jako součást watchOS 7 v přímé reakci na probíhající pandemii koronaviru. Hodinky tehdy pomocí mikrofonů a pohybových senzorů chytře rozpoznaly zvuk tekoucí vody a mnutí rukou, načež automaticky spustily dvacetisekundový odpočet.
Konec podpory u letošních modelů je tak s největší pravděpodobností záměrným krokem. Series 12 a Ultra 4 totiž vůbec poprvé po několika letech přinášejí kompletně přepracovaný procesor. Ten se nyní soustředí primárně na permanentní poslech okolí kvůli novým funkcím Audio Intelligence, jako jsou textové přepisy Live Rewind nebo sumarizace Siri Recap. Je tedy velmi pravděpodobné, že starý pandemický odpočet zkrátka musel náročnějším procesům umělé inteligence ustoupit z cesty. Ačkoli šlo kvůli pandemii o oblíbenou funkci, hádám, že nikomu velice chybět nebude. Apple Watch se nyní soustřeďuje na daleko sofistikovanější funkce v čele s již zmíněnou Audio Intelligence. Uvidíme, jak to bude fungovat.
Zadna skoda. To uz mi spis vadi zruseni vysilacky, i kdyz i tak to byla okrajova zalezitost.