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Velká novinka pro české řidiče Tesla! Česko povolilo autonomní řízení

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J. FilipJiří Filip
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Majitelé vozů Tesla v Česku se dočkali poměrně zásadní novinky. Ministerstvo dopravy dnes, 21. září, oznámilo, že Česká republika uznala prozatímní schválení systému Tesla FSD Supervised, které původně vydal nizozemský schvalovací orgán RDW. Díky tomuto rozhodnutí bude možné systém za stanovených podmínek používat také na českých silnicích. Česko se tím připojuje k Nizozemsku a dalším pěti evropským státům, které již stejný krok udělaly.

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Rozhodnutí přitom nepřišlo ze dne na den. Ministerstvo dopravy se podle svých slov systémem zabývalo několik měsíců, studovalo technické a provozní podklady, konzultovalo situaci s dalšími institucemi a profesními organizacemi a jednalo také přímo se zástupci Tesla Europe. Hlavním tématem byla pochopitelně bezpečnost a fungování FSD Supervised v reálném evropském provozu.

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FSD stále neznamená plně autonomní řízení

Je nicméně potreba zdůraznit jednu velmi důležitou věc, na kterou upozorňuje ve své tiskové zprávě přímo Ministerstvo dopravy. Navzdory názvu Full Self-Driving Tesla FSD Supervised není plně autonomní řízení. Jde o asistenční systém úrovně SAE Level 2, takže řidič se musí po celou dobu věnovat provozu, sledovat činnost automobilu a být připraven kdykoliv okamžitě převzít řízení. Za jízdu navíc zůstává plně odpovědný právě řidič.

Ministerstvo při posuzování řešilo mimo jiné dodržování rychlostních limitů, interpretaci dopravního značení, chování systému v různých situacích nebo způsob, jakým vůz kontroluje pozornost řidiče. Diskutovalo se například o funkcích speed offset a contextual speed, které ovlivňují způsob práce systému s rychlostními limity a aktuální dopravní situací.

Zajímavé je, že ještě před několika měsíci bylo Česko vůči převzetí nizozemského schválení výrazně opatrnější. Ministerstvo tehdy upozorňovalo na nevyřešené technické a bezpečnostní otázky a chtělo koordinovaný evropský postup. Během následujících měsíců ale podle něj přibyly další technické informace a především praktické zkušenosti ze států, kde už FSD Supervised funguje. Právě ty nakonec pomohly některé původní otázky vyjasnit.

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Samotné prozatímní schválení vydal nizozemský RDW už 10. dubna 2026. Česká republika jej nyní uznala podle článku 39 evropského nařízení 2018/858. Nejde tedy zatím o klasické celoevropské schválení FSD Supervised, které by automaticky platilo ve všech zemích EU. Jednotlivé státy mohou prozatímní nizozemské schválení převzít samostatně. Pro české majitele Tesla je ale podstatný výsledek – FSD Supervised dostalo v Česku zelenou a za podmínek prozatímního schválení jej bude možné používat i na zdejších silnicích. Po měsících nejistoty je tak Česko další evropskou zemí, která se rozhodla systém pustit do běžného provozu.

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