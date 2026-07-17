Tesla má novinku pro nejmenší. Začala prodávat futuristické dětské odrážedlo

Tesla je známá především elektromobily, domácími bateriemi nebo humanoidním robotem Optimus. Čas od času ale rozšíří svůj obchod i o produkty, které s automobily přímo nesouvisejí. Nejnovějším přírůstkem je stylové dětské odrážedlo Balance Bike for Kids, které zaujme především svým minimalistickým designem připomínajícím Cybertruck.
Odrážedlo je určeno dětem ve věku od 2 do 5 let a Tesla u něj vsadila na lehkou hořčíkovou konstrukci, futuristické tvary a jednoduché zpracování. Na rámu nechybí výrazný nápis Tesla, zatímco na čele kola najdete tradiční logo společnosti. Výrobce uvádí, že sedlo lze nastavit do pěti různých výškových poloh, aby odrážedlo rostlo společně s dítětem.
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Není levné, ale designem rozhodně vyčnívá
Stejně jako většina produktů z oficiálního obchodu Tesly ani toto odrážedlo nepatří mezi nejlevnější. Americká cena byla stanovena na 225 dolarů, přičemž první kusy se mají k zákazníkům začít rozesílat až na konci srpna. Zatím se jedná o předobjednávku. Maximální doporučená hmotnost dítěte činí 30 kilogramů, absolutní konstrukční limit pak 35 kilogramů. Součástí balení je také veškeré potřebné nářadí pro sestavení odrážedla.
Tesla tímto produktem navazuje na svou dlouhodobou strategii nabízet fanouškům značky nejrůznější lifestyle doplňky. V minulosti se v jejím e-shopu objevily například dětské čtyřkolky, elektrické koloběžky, mini verze Cybertrucku nebo řada oblečení a dalších doplňků. Nové odrážedlo tak zapadá do konceptu produktů, které sice přímo nesouvisejí s elektromobily, ale pomáhají budovat silnou identitu značky. Pokud tedy chcete, aby vaše dítě začalo svou „tesláckou“ kariéru ještě dříve, než dosáhne na volant skutečného vozu, je právě toto odrážedlo jednou z nejstylovějších možností na trhu.