Tesla CarPlay chce! Proč ale pořád zdržuje uvedení?

Podpora Apple CarPlay v automobilech Tesla je téma, které se pravidelně vrací, a podle posledních informací rozhodně ještě není mrtvé. Tesla na CarPlay stále pracuje, jen se ukazuje, že jeho nasazení je technicky složitější, než se původně zdálo.
Tesla plánuje integrovat CarPlay nikoli jako plnohodnotnou náhradu vlastního systému, ale jako samostatné okno uvnitř svého rozhraní. To dává smysl. Automobilka chce mít stále plnou kontrolu nad funkcemi souvisejícími s autonomním řízením a navigací.
Právě zde ale narazila na zásadní problém. Ukázalo se, že navigační pokyny z Apple Map se nesynchronizovaly správně s interními mapami Tesly, které jsou klíčové pro asistované a autonomní funkce. V praxi by tak mohlo docházet k situacím, kdy by řidič viděl dvě rozdílné navigace zároveň, což by bylo nejen matoucí, ale i potenciálně nebezpečné.
Apple úpravy provedl, Tesla ale čeká
Tesla proto požádala Apple o technické úpravy v Apple Mapách, které by kompatibilitu zlepšily. Apple podle všeho vyhověl a změny zapracoval do novějších verzí iOS 26 a CarPlay. Tím ale vznikl další problém.
Fotogalerie
Rozšíření iOS 26 postupuje pomaleji než u předchozích verzí systému. To znamená, že ne všichni uživatelé iPhonů mají k dispozici opravy, na kterých je Tesla závislá. A z pohledu automobilky nedává smysl spustit CarPlay ve chvíli, kdy by velká část zákazníků neměla ideální zkušenost.
CarPlay přijde, jen ne hned
Konkrétní termín spuštění zatím nepadl, ale vše nasvědčuje tomu, že Tesla čeká na vyšší míru adopce novějších verzí iOS 26. Přijde mi to jako poměrně racionální přístup. CarPlay je funkce, která musí fungovat stoprocentně spolehlivě, jinak nadělá víc škody než užitku. A právě Tesla je pilířem celého odvětví, takže u ní se dá čekat rozvážný přístup. A navíc, už takhle je napojení na aplikace v Tesla automobilech na skvělé úrovni, takže CarPlay moc uživatelům chybět nebude. Dobrou zprávou každopádně je, že Tesla CarPlay neodpískala. Jen si dává víc času, než mnozí čekali.