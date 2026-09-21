První GPU testy M5 Ultra a M6 jsou venku. Spadne vám z nich brada

Před pár dny jsme se díky prvním benchmarkům dozvěděli, co nové čipy Apple M5 Ultra a M6 předvedou po stránce procesorového výkonu, nyní přichází na řadu také grafika. V databázi Geekbench 7 se totiž objevily první výsledky GPU a minimálně v případě M5 Ultra jde o opravdu výrazný mezigenerační skok. Nový nejvýkonnější čip Apple dosáhl v Metal testu až 366 744 bodů, což je o 59 % více než průměrný výsledek předchozího M3 Ultra.
Pro srovnání, M3 Ultra dosahuje v Geekbench 7 Metal průměrně 230 420 bodů. M5 Ultra se tak dostal výrazně nejen před něj, ale také před M5 Max s 225 606 body, M2 Ultra s 201 144 body nebo M4 Max se 189 301 body. Proti úplně prvnímu M1 Ultra se 150 098 body je pak nový M5 Ultra v tomto testu více než dvakrát rychlejší.
Fotogalerie
Výkon na úrovni RTX 4080
Ještě zajímavější je výsledek M5 Ultra v OpenCL. Podle MacRumors se totiž jeho skóre pohybuje přibližně na úrovni NVIDIA GeForce RTX 4080. Samozřejmě to neznamená, že Mac Studio s M5 Ultra automaticky nabídne stejný herní výkon jako počítač s RTX 4080. Jde o konkrétní benchmark a rozdíly v architektuře, ovladačích nebo optimalizaci aplikací mohou v reálném používání znamenat úplně jiné výsledky. Jako ukázka hrubého grafického výkonu je to ale bezpochyby zajímavé.
První GPU výsledek se objevil také u základního M6, který najdeme v novém Mac mini. Ten v Metal benchmarku dosáhl až na 93 217 bodů. Pro srovnání, M5 má průměrně 69 563 bodů, takže se bavíme o nárůstu až o 34 %. M6 se tím dostává například nad M2 Pro se 77 176 body, stále však zůstává pod výkonnějšími variantami předchozích generací, jako jsou M4 Pro nebo M5 Pro.
Výsledky jsou zajímavé také ve spojení s prvními CPU benchmarky. M5 Ultra v nich dosáhl 3 774 bodů na jedno jádro a 52 516 bodů při využití všech jader, zatímco M6 zaznamenal 4 071 a 22 783 bodů. M6 tak proti základnímu M5 ukázal zrychlení až o 12 % v single-core a 27 % v multi-core testu.
Je samozřejmě potřeba připomenout, že jde stále o první výsledky Geekbench a skutečný výkon se bude lišit podle konkrétní aplikace či hry. Nový Mac Studio s M5 Ultra a Mac mini s M6 se začnou prodávat v úterý 22. září, takže na podstatně rozsáhlejší testy už nebudeme čekat dlouho. První čísla každopádně naznačují, že zejména grafická část M5 Ultra udělala proti předchozí generaci pořádný skok.