První test výkonu Apple M6 je venku! Nový čip drtí M5 a poráží i mnohem výkonnější konkurenty

Nový čip M6, který Apple nasadil jako první do Macu mini, se sice ještě ani nedostal k prvním zákazníkům, už se ale můžeme podívat na jeho první výkonnostní testy. V databázi Geekbench 7 se totiž objevil test nového Mac mini s M6, který naznačuje poměrně zajímavý výkonnostní posun proti předchozí generaci. A pokud jsou naměřené hodnoty reálné, což prakticky 100% jsou, Apple své sliby ohledně výrazného navýšení výkonu rozhodně nepřeháněl.
M6 dosáhl konkrétně v Geekbench 7 výsledku 4 071 bodů na jedno jádro a 22 783 bodů ve vícejádrovém testu. Pro srovnání, M5 se pohybuje v průměru okolo 3 641 a 17 948 bodů. Novinka je tedy přibližně o 12 % rychlejší v single-core a dokonce o 27 % ve multi-core. Skóre testu jednoho jádra jsou pak zajímavé i z dalšího úhlu pohledu. Apple totiž při představení M6 tvrdil, že jeho nový čip nabízí nejrychlejší CPU výkon na jedno jádro na světě, a první Geekbench tomu skutečně nasvědčuje. Výsledek 4 071 bodů totiž překonává například M5 Max se 3 731 body nebo Snapdragon X2 Elite Extreme se 3 396 body.
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I vícejádrový výkon ale vypadá víc než dobře dobře. Se skóre 22 783 bodů se základní M6 dostává poměrně blízko čipům jako M1 Ultra s 23 328 body, M3 Max s 24 649 body nebo M4 Pro s 24 894 body. Jinými slovy, šestá generace základního čipu Apple Silicon takřka dosahuje hodnot čipů, které byly ještě relativně nedávno high-endem v Macu. Proti původnímu M1 je pak nový čip podle výsledků Geekbench více než 2,5x rychlejší.
Poměrně zásadnímu výkonnostnímu skoku se však ve výsledku nelze příliš divit. M6 je totiž první Apple čip vyráběný 2nm procesem, přičemž používá nový 12jádrový CPU se dvěma superjádry, čtyřmi výkonnými a šesti úspornými jádry. Právě nová superjádra jsou určena především pro úlohy závislé na výkonu jednoho jádra.
Pokud se tedy ukáže, že jsou testy pravé, což pravděpodobně jsou, stane se z Maců s M6 bezesporu velmi zajímavá možnost k přechodu ze starších generací. I mezigeneračně je totiž výkonnostní rozdíl poměrně citelný, natož pak při skoku z Macu o něco staršího. Osobně se proto na zkoušky tohoto stroje velmi těším už jen proto, že mě zajímá, jak se citelné zlepšení single-core výkonu podepíše i na běžném „jednoduchém“ používání počítače. První Mac mini s M6 se začne prodávat už 22. září, takže na testy naštěstí nebudeme čekat dlouho.