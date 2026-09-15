Apple představí MacBook Pro s dotykovým displejem a Dynamic Island ještě letos

Apple testuje MacBook Pro s dotykovým OLED displejem v rámci systému macOS 27.1. Konkrétně se má jednat o 14″ a 16″ MacBook Pro, který nabídne MacOS a dotykový displej, což bude vůbec poprvé v historii Apple, kdy bude MacOS oficiálně dotykový. MacBook Pro s dotykovým OLED displejem se testuje se systémem macOS 27.1, jehož vydání je plánováno na konec řijna letošního roku a právě to je také možné datum, kdy Apple novinky představí. Apple zřejmě plánuje ovládnout ještě předvánoční trh a to právě pomocí dvojice těchto strojů. Právě dotykové displeje jsou něčím, po čem uživatelé MacBooků již delší dobu volají a je pravda, že v dnešní době je nabízí na svých počítačích již téměř všichni výrobci, až na Apple.
Kromě dotykového displeje má hrát hlavní roli čip M5 Pro a M5 Max, a počítače mají mít tenčí konstrukci a místo dosavadního výřezu v displeji budou nabízet Dynamic Island, jenž by se měl v příštím roce rozšířit prakticky do všech MacBooků společnosti Apple. Počítače údajně nesou označení MacBook Ultra, ovšem o tomto názvu se spekulovalo také v případě iPHone Ultra, kde se později ukázalo, že jej Apple pojmenoval iPhone Duo. Vzhledem k tomu, že mají nabídnout M5 Pro a M5 Max, bez základní verze čipu M5, bude se jednat nejen díky dotykovému displeji, ale celkové koncepci stroje o to nejdražší co Apple bude v následující době nabízet v rámci přenosných počítačů. Na druhou stranu lze pak očekávat, že zatím co v příštím roce přejde Apple z výřezu na Dynamic Island u všech počítačů, do budoucna pak nabídne u všech modelů až na MacBook Neo dotykový displej. Osobně se na macOS s dotykovým displejem těším a jsem zvědavý, jak Apple nastaví cenu.