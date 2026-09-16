Apple má nové výkonnostní monstrum! První test M5 Ultra ukazuje brutální výkon

Apple před pár týdny představil světu nový čip M5 Ultra coby svůj dosud nejvýkonnější počítačový mozek a přestože zamíří novinka do prodeje až za nějakou dobu, už nyní se můžeme poprvé podívat na to, co dokáže ve výkonnostních testech. V databázi Geekbench 7 se totiž objevil první výsledek nejvyšší varianty M5 Ultra s 36jádrovým CPU a nutno uznat, že naměřená čísla vypadají skutečně působivě.
M5 Ultra dosáhl v testu konkrétně3 774 bodů v single-core a neuvěřitelných 52 516 bodů v multi-core měření. Jen pro představu, dosud nejvýkonnější M3 Ultra s 32jádrovým CPU dosahuje v Geekbench 7 v průměru „jen“ 2 920 a 39 059 bodů. Novinka je tedy přibližně o 30 % rychlejší při využití jednoho jádra a o 35 % ve vícejádrovém výkonu.
Ještě zajímavější je pak pohled na starší generace dalších high-endových čipů Apple Silicon. Například původní M1 Ultra dosahuje ve vícejádrovém testu přibližně 23 328 bodů, takže M5 Ultra je podle prvního výsledku až 2,25x rychlejší. Proti klasickému M1 s 8 582 body jde dokonce o více než šestinásobný výkon, což však samozřejmě nepřekvapí vzhledem k tomu, že M1 je úplným základem a začátkem čipů Apple Silicon.
Asi vás tedy nepřekvapí, že čip M5 Ultra s velkým náskokem obsadil první místo mezi Apple čipy, jelikož druhý nejvýkonnější kousek ve formě M5 Max dosahuje přibližně 35 119 bodů, M5 Pro 33 593 bodů a M4 Max 29 047 bodů. Zajímavé je také srovnání s novým M6, jehož první benchmark ukázal 22 783 bodů. M5 Ultra tak nabízí více než dvojnásobný vícejádrový výkon. Výsledek navíc přibližně odpovídá tomu, co při představení sliboval samotný Apple. Kalifornský gigant totiž tvrdil, že proti M3 Ultra má novinka až 1,25x vyšší single-threaded a 1,3x vyšší multi-threaded výkon. První Geekbench tedy sliby Apple nejen potvrzuje, ale ve vícejádrovém testu je dokonce mírně překonává.
Brutální výkon je však nepřekvapivě vykoupen cenou. Mac Studio s nejvyšší 36jádrovou variantou M5 Ultra začíná v USA na 6 799 dolarech, takže rozhodně nejde o počítač určený běžným uživatelům. Zatím je navíc potřeba brát čísla s určitou rezervou. Jde o první neověřený výsledek a další testy se mohou mírně lišit. Na výsledky GPU navíc stále čekáme. Nový Mac Studio s M5 Ultra se začne prodávat už 22. září, takže na první skutečné testy výkonu už dlouho čekat nebudeme.