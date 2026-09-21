Měla to být fitness revoluce, je ale propadák. Apple začal řešit budoucnost své služby pro cvičení

Apple začal propouštět zaměstnance pracující na službě Fitness+ a podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu přitom nemusí jít zdaleka o poslední změnu. Kalifornský gigant měl během uplynulého týdne zrušit několik pracovních míst, přičemž uvnitř týmu je tento krok údajně vnímán jako začátek výraznějšího snižování nákladů a větších změn, které Fitness+ čekají v následujících měsících a letech.
Propouštění se tentokrát dotklo především lidí, kteří pracovali na zvukové části Fitness+. Jde tedy například o obsah Time to Walk a Time to Run, který lze poslouchat přímo prostřednictvím Apple Watch bez nutnosti sledovat video. Tyto funkce sice zatím nekončí, nové epizody ale mají podle Gurmana vycházet méně často než doposud.
Fitness+ má Apple pod drobnohledem
Současný krok přitom nepřichází úplně z ničeho nic. Gurman totiž už dříve informoval, že Apple budoucnost Fitness+ přehodnocuje. Provoz podobné služby přeci jen není levný, protože vyžaduje neustálou produkci nového obsahu, zatímco firma se zároveň musí potýkat s odchody předplatitelů. Fitness+ je proto podle něj jednou z oblastí, kde může Apple relativně snadno hledat úspory.
Byla by však chyba si myslet, že se nad Fitness+ začínají stahovat mračna. Sám Gurman ostatně výslovně uvádí, že podle jeho současných informací Fitness+ není na seznamu služeb určených ke zrušení. Mnohem pravděpodobnější jsou tedy změny fungování, omezení některých částí a případně hlubší propojení se Zdravím. Apple už navíc své týmy pro zdraví a fitness organizačně přiblížil, díky čemuž tak Fitness+ nyní spadá pod zdravotní organizaci vedenou Sumbul Desai a nad ní stojí šéf služeb Eddy Cue.
Právě integraci Fitness+ přímo do přepracované aplikace Zdraví považuje Gurman za jednu z možných budoucích cest. Jde ale zatím o jeho odhad, nikoliv oznámený plán Apple. Připravovaná verze Zdraví už má pracovat také s videoklipy vysvětlujícími některá zdravotní témata a naměřené hodnoty, takže propojení obou služeb by minimálně z tohoto pohledu dávalo smysl. Zajímavé přitom je, že Apple na Fitness+ rozhodně nepřestal pracovat. První beta iOS 27.2 podle Gurmana obsahuje další změny zaměřené na silové tréninky ve Fitness+, včetně větších možností přizpůsobení a zaznamenávání údajů. Na jedné straně tedy Apple začíná šetřit, na té druhé dál vyvíjí nové funkce.
Fitness+ tak podle všeho v nejbližší době nezmizí, jeho současná podoba ale nemusí vydržet věčně. A pokud se skutečně potvrdí, že aktuální propouštění je jen první částí rozsáhlejšího šetření, může být právě rok 2027 pro budoucnost fitness služby Apple poměrně zásadní. Osobně si ale myslím, že dokud Apple Fitness+ nerozšíří do celého světa klidně i přesto, že nenabídne podporu jazyků pro každou zemi, bude to mít s prosazením se v tomto směru opravdu těžké. Protože přeci jen, třeba YouTube je plné nejrůznějších cvičících videí a přestože jim člověk nemusí rozumět slovo od slova, pohyby je schopen kopírovat zpravidla důkladně.