iFixit rozebral nový iPhone 18 Pro do posledního šroubku! Uvnitř našel obří baterii i nepříjemné překvapení

iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max jsou konečně mezi prvními zákazníky, což znamená jediné – nastal čas vzít šroubovák a podívat se, co Apple letos schoval dovnitř. Přesně to udělali specialisté z iFixit, kteří oba nové modely kompletně rozebrali a detailně se podívali například na baterii, nový systém chlazení nebo variabilní clonu hlavního fotoaparátu. A zatímco některé změny vypadají velmi zajímavě, jiné mohou budoucí opravy naopak trochu zkomplikovat.
Rozborka především definitivně potvrdila kapacity baterií u modelů bez fyzického slotu pro SIM kartu. iPhone 18 Pro má 4 288mAh baterii, zatímco loňský iPhone 17 Pro nabízel 4 252 mAh. Tady je tedy nárůst pouze 0,8 %. Mnohem zajímavější je iPhone 18 Pro Max, jehož baterie má 5 567 mAh, což představuje proti 5 088 mAh u iPhone 17 Pro Max nárůst o 9,4 %. Jde však o eSIM verze prodávané například v USA, Kanadě nebo Japonsku. Evropské modely se slotem pro SIM mají kvůli prostoru zabranému jeho mechanismem baterie o něco menší.
Apple výrazně překopal chlazení
iFixit se podrobně podíval také na novou vapor chamber, která je letos podstatně větší. Apple ostatně už při představení uváděl, že nový systém zabírá trojnásobnou plochu proti řešení použitému v iPhone 17 Pro. Společně s novým 2nm A20 Pro má právě chlazení pomoci udržet vyšší výkon telefonu po delší dobu bez výrazného throttlingu.
Zajímavý pohled nabídla rozborka také na nový fotoaparát s variabilní clonou. Hlavní 48Mpx Fusion fotoaparát používá šest fyzických lamel, díky kterým může měnit clonu mezi f/1,48, f/1,8, f/2,8 a f/4,0. Nejde tedy pouze o softwarový efekt, ale o skutečný mechanický systém uvnitř relativně malého modulu fotoaparátu.
Ne všechno ale iFixit potěšilo. NAND úložiště se nově nachází uvnitř dvouvrstvé základní desky, což podle opravářů zkomplikuje případné zásahy související právě s úložištěm. Ještě podivnější věc se objevila při demontáži displeje. U tří ze čtyř rozebíraných iPhone 18 Pro se plastový rám obrazovky při otevírání oddělil nebo poškodil. iFixit upozorňuje, že s předchozími modely se mu něco podobného nestávalo, zároveň ale dodává, že je potřeba další testování, než z toho budeme dělat obecný problém nové generace.
První kompletní rozborka tak ukazuje, že iPhone 18 Pro se možná zvenčí proti předchůdci dramaticky nezměnil, uvnitř je ale novinek víc než dost. Největší pozornost si za mě zaslouží právě obrovská baterie Pro Max, masivnější chlazení a mechanická variabilní clona. Otázkou zůstává, zda se problémy s rámem displeje ukážou jen jako zvláštnost několika kusů, nebo něco, co bude opravářům u letošní generace komplikovat život.