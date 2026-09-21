Americký iPhone 18 Pro Max má uvnitř překvapení

Už před zahájením prodeje iPhone 18 Pro Max bylo jasné, že se jeho americká verze bude v jednom poměrně zajímavém ohledu lišit od modelů prodávaných ve zbytku světa. Apple totiž ve Spojených státech nepoužívá svůj nový 5G modem C2, ale čip od Qualcomm. Teprve rozborka telefonu od TechInsights však definitivně odhalila, o jaký modem přesně jde a musím říci, že se dle mého jedná docela o překvapení. 5G připojení u americké verze iPhone 18 Pro Max totiž zajišťuje modem Snapdragon X80, který Apple používal už u loňské generace iPhone 17 Pro. Žádné mezigenerační zlepšení by se tedy v tomto směru konat nemělo.
Nasazení 5G modemu od Qualcommu u iPhone 18 Pro Max (byť jen u americké verze) je překvapivé i proto, že menší iPhone 18 Pro používá po celém světě modem C2 a stejná situace má nastat i u iPhone Duo, který vyjde v říjnu. Proč tomu tak je sice můžeme jen hádat, nicméně jedním z nejpravděpodobnějších vysvětlení je to, že Apple s Qualcommem před lety uzavřel dohodu pro spolupráci až do roku 2026, takže je možné, že se ze strany kalifornského giganta nejedná o nic jiného než o nutnost splnit závazky vůči Qualcommu. Ve smlouvě totiž může být teoreticky to, že modemem musí disponovat vlajková loď, což 18 Pro Max ve výsledku je vzhledem k očekávané prodejnosti.
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Leckoho by mohlo napadnout vysvětlení, že k nasazení modemu C2 se Apple u iPhone 18 Pro Max neodhodlal kvůli jeho případným omezením. Ty však už neexistují. Narozdíl od předešlých generací, tedy C1 a C1X, totiž C2 podporuje také rychlé mmWave 5G, takže z tohoto pohledu Snapdragon X80 v americkém iPhone 18 Pro Max potřeba není. Apple navíc u C2 slibuje výrazně rychlejší upload oproti C1X a zároveň o 15 % nižší spotřebu energie. Rozborka TechInsights odhalila ještě jednu zajímavost. Americký iPhone 18 Pro Max používá nově identifikovaný mmWave 5G anténní modul přímo od Apple. Přesto tedy, že samotný modem pochází od Qualcomm, Apple už část souvisejícího hardwaru řeší vlastní cestou.
Jestli je pro americké majitele Snapdragon X80 výhodou, nebo naopak nevýhodou, zatím říci nelze. Na přímé testy C2 proti Snapdragon X80 si totiž budeme muset ještě počkat a teprve ty ukážou rozdíly v rychlosti, kvalitě signálu nebo spotřebě. Jedno je ale už nyní jisté – americký iPhone 18 Pro Max je letos uvnitř skutečně trochu jiný než ten, který si koupíme u nás v Evropě.