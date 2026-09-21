EU Kids Act zahrnuje také Chatboty s AI, děti do 13 let je nemohou využívat

Pokud se v posledních dnech o něčem v EU opravdu mluví v souvislosti s dětmi a technologiemi, pak je to takzvaný unijní zákon EU Kids Act, jehož cílem je minimalizovat negativní dopady sociálních sítí na děti. Zákon, který ještě nebyl schválen však kromě sociálních sítí řeší i další, a to zcela jinou věc, ke které by něměly mít děti do 15 let přístup. Mladým Evropanům by se mohl týkat zákaz používání sociálních sítí a chatbotů využívajících umělou inteligenci. S tímto návrhem přišla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu během svého projevu o stavu Unie před Evropským parlamentem ve Štrasburku. Von der Leyenová ve svém projevu navrhla jednak zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a výrazné omezení sociálních sítí pro děti od 13 do 15 let, ale také zákaz používání chatbotů s umělou inteligencí.
Navrhovaná pravidla by se měla totiž vztahovat také na chatovací boty s umělou inteligencí, což je například ChatGPT, Gemini a další. Kromě toho pak také na služby pro sdílení videa jako YouTube, Vimeo a další a taktéž na služby pro hraní online her. Podle chystaného zákona budou mít děti ve věku od 3 do 12 let pouze účty spravované rodiči a děti mladší tří let nesmějí mít účet vůbec. EU rovněž plánuje prověřovat aplikace, zda neobsahují prvky navržené tak, aby vyvolávaly závislost, a předejít tak škodlivému vlivu na nezletilé uživatele. Je otázka, zda se na všechny zmíněné platformy budou vztahovat stejná pravidla nebo budou následně upravena pro jednotlivé platformy, ovšem v současné předložené podobě by děti do 13 let neměly mít přístup k chatbotům vůbec a je jedno ,zda je využívají na rozhovor nebo na plnění domácích úkolů. Osobně si myslím, že by některé věci měly posuzovat především rodiče.
Protože pokud je dítě dostatečně inteligentní na to, aby v 12-13 letech například programovalo první aplikace a zkoušelo se zdokonalovat, nemělo by mu být znemožněno využívat chatbot k tomu, aby mu poradil v momentě, kdy narazí na problém. Na druhou stranu bavit se s chatbotem o věcech jako je zdraví, láska nebo podobné záležitosti by zcela jistě mělo být pro děti omezené. Bylo by tedy zřejmě rozumnější nastavit pravidla, o kterých se chatboti mohou s dětmi bavit.