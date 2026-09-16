EU chystá zákaz sociálních sítí dětem mladším 13 let

Evropská unie se chystá výrazně přitvrdit v otázce používání sociálních sítí dětmi. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má totiž dle svých slov brzy představit návrh, který by dětem mladším 13 let výrazně omezil, případně zcela znemožnil přístup k sociálním sítím. A nezůstalo by jen u Facebooku, Instagramu nebo TikTok. Nová pravidla mají zasáhnout také videoslužby, některé online hry a AI chatboty.
Podle připravovaného návrhu by děti do 13 let neměly mít k běžným sociálním sítím vůbec přístup, přičemž pro mladistvé ve věku od 13 do 15 let se pak počítá se speciálními účty pod rodičovskou kontrolou. Rodiče by tak získali větší kontrolu například nad tím, jak dlouho dítě službu používá nebo k jakým funkcím má přístup. Součástí připravovaných pravidel má být rovněž důslednější ověřování věku uživatelů.
Nejde jen o Instagram nebo TikTok
EU chce novými pravidly reagovat především na obavy z návykového designu digitálních služeb a obsahu, který může být pro děti nevhodný či nebezpečný. Návrh má být součástí širšího EU Kids Act a jeho záběr je poměrně široký. Vedle klasických sociálních sítí se totiž počítá také s video platformami, AI chatboty a některými online hrami.
V praxi by se tak nová pravidla mohla dotknout služeb jako Facebook, Instagram, TikTok, YouTube nebo ChatGPT. Provozovatelé by měli mít větší odpovědnost za to, zda jejich služby děti skutečně chrání, a měli by zavést odpovídající rodičovské kontroly, ověřování věku či nástroje pro nahlašování škodlivého obsahu. Rozhodně však není hotovo. V tuto chvíli totiž jde „jen“ o připravovaný evropský návrh, jehož výsledná podoba se ještě může změnit. Aby začala nová pravidla skutečně platit v celé EU, budou muset projít jednáním členských států a Evropského parlamentu.
Pokud ale návrh projde alespoň v podobné podobě, v jaké se o něm nyní hovoří, půjde o jeden z největších zásahů do fungování sociálních sítí v Evropě za poslední roky. Pro technologické giganty by to znamenalo další poměrně zásadní povinnosti při práci s mladšími uživateli. Troufám si ale říci, že by se jednalo o správný krok. Sociální sítě jsou totiž čím dál tím toxičtějším místem a děti jimi mohou být ovlivněny opravdu značně. Pokud tedy zákaz pomůže k tomu, aby děti vyrůstaly v „lepším světě“, jsem jednoznačně pro.