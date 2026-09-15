EU chystá další poplatek na zboží z Temu

Levné nakupování na čínských tržištích typu Temu nebo Shein může být v Evropě zase o něco méně výhodné. Evropská unie totiž připravuje další poplatek na zboží dovážené ze zemí mimo EU, přičemž vybrané peníze mají tentokrát financovat především častější kontroly bezpečnosti dovážených výrobků.
Novinka má být součástí připravovaného Evropského aktu o výrobcích, jehož návrh získal server Euronews. Evropská komise jej má oficiálně představit začátkem října. Kolik přesně se bude za zásilky platit, zatím není jasné.
Už třetí platba
Pro zákazníky těchto čínských tržišť se jedná bezesporu o špatnou zprávu, jelikož pro ně nepůjde o jediný nový náklad v krátké době. Od letošního července už totiž na levné zásilky do hodnoty 150 eur platí clo 3 eura podle druhu zboží. Od listopadu má navíc přibýt další poplatek za celní odbavení zásilek a připravovaná platba za kontroly bezpečnosti by tak byla už třetí.
Co se týče využití takto vybraných peněz Brusel chce podle dostupných informací vybrané prostředky využít hlavně na kontroly hraček, elektroniky a dalšího zboží, u kterého se opakovaně objevují problémy s dodržováním evropských pravidel. Celní úřady totiž kvůli obrovskému množství levných zásilek zvládají fyzicky kontrolovat pouze jejich zlomek.
Nakupování na Temu, Shein a dalších mimoevropských tržištích tak čeká během několika měsíců další tvrdá rána. Jak výrazně se nový poplatek promítne do konečných cen pro zákazníky, bude ale možné říct až ve chvíli, kdy EU zveřejní jeho konkrétní podobu a výši. Nicméně vzhledem k tomu, že tato tržiště těží dlouhodobě z nízké ceny, je jakýkoliv její nárůst samozřejmě velkým negativem, který může mnohé kupující odradit.