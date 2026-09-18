Uniklo nové LEGO z Winter Village! Vánoční dům vypadá fantasticky a skrývá pořádnou nálož detailů

Vánoce se pomalu blíží a spolu s nimi samozřejmě také každoroční rozšíření oblíbené LEGO Winter Village Collection. LEGO sice letošní přírůstek zatím oficiálně nepředstavilo, jeho utajování už ale příliš smyslu nedává. Na internet totiž unikly fotografie krabice nové stavebnice LEGO Icons 11387 Holiday House a díky nim si ji můžeme prohlédnout prakticky ze všech stran. A musím říct, že pokud máte vánoční LEGO rádi, letošní novinka vypadá opravdu povedeně.
LEGO Icons 11387 Holiday House se má skládat z 1354 dílků a podle uniklých informací bude stát 120 dolarů. Vydání je naplánováno na 1. října, takže do prodeje zamíří přesně včas na začátek letošní vánoční sezóny. Stavebnice je označena věkovým doporučením 18+ a svým pojetím navazuje na předchozí modely z Winter Village Collection.
Hlavní roli zde samozřejmě hraje samotný vánoční dům. LEGO tentokrát vsadilo na poměrně elegantní kombinaci tmavě zelené a tmavě červené, kterou doplňují bílé zasněžené střechy a zlaté detaily. Fasáda je navíc doslova obsypaná vánoční výzdobou, mezi kterou najdeme věnce, červené mašle, zvonky, girlandy i drobné stromky před domem. Výsledkem je parádní vánoční vzhled, který podle mě k Winter Village jednoduše patří.
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Uvnitř čekají Vánoce se vším všudy
Ještě zajímavější je pohled na zadní stranu modelu. Stejně jako u řady předchozích Winter Village stavebnic je totiž dům zezadu otevřený, přičemž LEGO zde vytvořilo několik zařízených místností. Naprostou dominantou interiéru je nepřekvapivě obrovský vánoční strom sahající prakticky přes dvě podlaží. Kolem něj pak najdeme dárky, posezení a další drobnosti, díky kterým celý dům působí skutečně zabydleně. Uniklá krabice odhaluje také světelnou kostku, pomocí které lze část interiéru rozsvítit. Rozměry modelu mají být přibližně 28 centimetrů na šířku a 23 centimetrů na výšku, takže vedle starších Winter Village stavebnic rozhodně nezanikne.
Samotným domem to navíc nekončí. Součástí setu je také velký venkovní vánoční strom, několik minifigurek a především bílé LEGO koně táhnoucí vánočně vyzdobené sáně. Ty lze podle obrázků skutečně rozpohybovat pomocí jednoduchého mechanismu, kdy ze saní vede tyč s mrkví před koně, kterou lze při pohybu celého modelu posouvat.
Na fotografiích můžete vidět i několik členů rodiny včetně dětí a starších postav, takže LEGO Holiday House nepůsobí pouze jako výstavní fasáda, ale jako poměrně kompletní vánoční scéna. A právě v tom je podle mě jeho největší kouzlo. Dostáváme totiž dům, obrovský strom, rodinu, sáně s koněm, venkovní výzdobu a navrch ještě světelný prvek.
LEGO zatím 11387 Holiday House oficiálně nepředstavilo, nicméně vzhledem k tomu, že tentokrát unikla přímo finální krabice, je o existenci stavebnice prakticky jasno. Pokud navíc skutečně dorazí už 1. října, na oficiální odhalení bychom neměli čekat příliš dlouho. Za nás v redakci se pak stavebnice opravdu povedla, protože přesně takhle si představujeme LEGO set, který člověk vytáhne každý rok na začátku prosince a postaví jej jako součást vánoční výzdoby.