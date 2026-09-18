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Šéf Twitch zřejmě prozradil velké tajemství! Už víme, kdy vyjde multiplayer GTA VI

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Vývojáři z Rockstar Games si informace kolem GTA VI sice hlídají (nebo se to alespoň snaží) opravdu bedlivě, tentokrát jim ale možná jedno poměrně velké tajemství uniklo z trochu nečekaného místa. Šéf Twitch Dan Clancy totiž během rozhovoru pro Bloomberg mluvil o tom, jaký dopad bude mít GTA VI na jeho streamovací platformu, a při té příležitosti jen tak mezi řečí uvedl, že multiplayer GTA VI dorazí v roce 2027. Rockstar přitom termín multiplayeru dosud oficiálně neoznámil a vlastně nepotvrdil ani to, že vyjde, byť to je samozřejmě s ohledem na oblibu multiplayeru ke GTA V naprosto jasné. 

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Clancy nejprve vysvětloval, že Twitch očekává po vydání GTA VI obrovský nárůst zájmu. Prakticky každý streamer si totiž podle něj bude chtít novinku zahrát a diváci zase budou chtít sledovat, jak hra vypadá. Pak ale dodal mnohem zajímavější informaci a to sice to, že GTA VI podle jeho slov vyjde nejprve jako singleplayerová hra a „někdy příští rok“ Rockstar spustí multiplayer, což má Twitch přinést ještě větší nárůst sledovanosti.

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Twitch o plánech Rockstar očividně něco ví

Za normálních okolností bychom podobnou větu mohli považovat jen za odhad, jenže Clancy během stejného rozhovoru uvedl, že Twitch strávil spoustu času rozhovory s Rockstar o jeho plánech a také o tom, jak do příchodu GTA VI zapojit tvůrce obsahu. Jeho zmínka o multiplayeru v roce 2027 proto působí podstatně zajímavěji, než kdyby šlo jen o náhodnou spekulaci někoho z herního průmyslu. 

Dávalo by to ostatně smysl i vzhledem k významu GTA pro Twitch. Clancy v rozhovoru připomněl především roleplay, který se kolem GTA V stal obrovským fenoménem. Streameři v něm vytvářejí vlastní postavy, pracují například jako policisté, zločinci či soudci a společně vytvářejí prakticky nekonečný improvizovaný příběh. Právě podobný obsah může být pro Twitch u nové generace GTA Online mimořádně důležitý.

Rockstar nicméně nový GTA Online zatím oficiálně nepředstavil a nepotvrdil ani rok 2027. Nevíme tedy, jak se multiplayer bude jmenovat, zda bude součástí GTA VI, nebo půjde o samostatně nabízený titul, ani kdy přesně by měl být spuštěn. Clancy navíc mluvil jednoduše o „multiplayeru“, takže označení GTA Online 2 je zatím pouze neoficiální.

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GTA VI samotné vyjde 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. A pokud má Clancy správné informace, první týdny či měsíce tedy hráči stráví pouze v příběhové části a multiplayer bude následovat až v roce 2027. Ostatně podobně to Rockstar udělal už u GTA V, jehož GTA Online rovněž nebylo dostupné v den vydání – tehdy ovšem následovalo jen několik týdnů po singleplayeru. Myslím si však, že singleplayer bude natolik záživný, že nám to vlastně vůbec vadit nebude. 

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