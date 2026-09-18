Nový PlayStation handheld má být pořádné monstrum! Únik slibuje 24 GB RAM a RDNA 5, má ale jeden problém

O novém handheldu PlayStation se v posledních měsících mluví čím dál hlasitěji a nyní se na internetu objevil údajně dosud nejpodrobnější pohled na to, co by mělo zařízení nabídnout z hlediska hardware. A jak se zdá, půjde o opravdu nabušený kousek, na kterém bude radost hrát. Zařízení známé pod kódovým označením Project Canis má totiž podle nového úniku nabídnout 24 GB operační paměti, grafiku postavenou na RDNA 5 a dokonce novou generaci technologie PSSR. Pokud se tedy tyto informace potvrdí, Sony v žádném případě nechystá jen další PS Portal, ale plnohodnotnou přenosnou konzoli schopnou spouštět hry lokálně. Jedním dechem ale musím dodat, že kolem původu nových informací se mezitím objevily vážné pochybnosti.
Podle původně zveřejněných údajů má srdcem Project Canis být vlastní 3nm čip AMD se čtyřmi jádry Zen 6c a dvěma úspornějšími Zen 6 LP. Grafickou část má tvořit 16 Compute Units architektury RDNA 5, zatímco o paměť se má starat rovnou 24 GB LPDDR5X na 192bitové sběrnici. Spotřeba celého zařízení se má pohybovat mezi 15 až 25 W.
Zajímavý má být také rozdíl mezi přenosným a dokovaným režimem. GPU má totiž při hraní v ruce pracovat na frekvenci 1,2 GHz a dosahovat zhruba 4,91 TFLOPS. Po vložení do doku by se ale frekvence mohla zvýšit na 1,65 GHz a výkon na přibližně 6,75 TFLOPS. Samotná čísla v teraflopech nicméně kvůli rozdílným architekturám samozřejmě nelze jednoduše porovnávat s dnešními PlayStation.
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Ještě zajímavější je údajná podpora PSSR 3.0. U náročných her má handheld v některých případech interně renderovat obraz jen kolem 540p a následně jej převáděl do 1080p. Počítá se také s generováním snímků a cílem 30 až 60 fps podle konkrétní hry. Únik navíc tvrdí, že zařízení zvládne lokálně spouštět hry z PS4 a PS5 a později by se podpora mohla rozšířit také na budoucí tituly PlayStation.
Právě zde však začíná celý únik informací takříkajíc „smrdět“. Původní informace byly připisovány známému hardwarovému leakerovi KeplerL2. V diskusi na Reddit se však následně objevily pochybnosti, zda je vůbec skutečně zveřejnil. Někteří uživatelé totiž nedohledali odpovídající příspěvek na jeho obvyklých účtech a podle dnešní zprávy měl následně sám KeplerL2 uvést, že v posledních měsících žádné nové specifikace Project Canis nezveřejnil.
V tuto chvíli bych tedy údaje o 24 GB RAM, přesných taktech nebo PSSR 3.0 bral s pořádnou rezervou. Samotný Project Canis se totiž sice v únicích objevuje opakovaně a například dřívější informace skutečně hovořily o výkonu nad Xbox Series S, tyto konkrétní nové specifikace ale momentálně nemají dostatečně spolehlivý původ. Pokud se nicméně alespoň část parametrů nakonec ukáže jako správná, Sony by mohlo chystat podstatně ambicióznější handheld, než jakým je dnes PlayStation Portal. Na potvrzení si ale budeme muset počkat, byť coby herní nadšenec ve skrytu duše doufám, že se tyto předpovědi naplní.