Na internetu se šíří nový vtípek. Pár gest dokáže prakticky znefunkčnit iPhone s iOS 27

iOS 27 je sice ve veřejné verzi k dispozici teprve od pondělka, jeho uživatelé však už stihli objevit poměrně kuriózní chybu, která vám může krátkodobě prakticky znefunkčnit iPhone. Stačí přitom opravdu málo, konkrétně rychle provést několik gest a systém se může dostat do stavu, kdy přestane správně reagovat na dotyky a na první pohled vypadá, jako by byl telefon úplně zamrzlý. Dobrou zprávou je, že jde jen o krátkodobý stav iPhone, se kterým pomůže restart.
Chyba se aktivuje přímo na domovské obrazovce tak, že uživatel musí začít stahovat Centrum oznámení z levého horního rohu a ještě před dokončením animace rychle stáhnout Ovládací centrum z pravého horního rohu. S trochou „štěstí“ se kombinací těchto dvou věcí iPhone „zasekne“ na překrývajících se animacích, přičemž jakmile si člověk s takto zaseknutým telefonem začne hrát, je sice schopen se dostat zpět na domovskou obrazovku, nicméně setká se s problémy s ovládáním. Displej totiž částečně přestane reagovat na dotyk, takže je obtížné například spouštět aplikace a tak podobně, což je docela nepříjemné.
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Pomůže jen restart
Nereagující displej pak ve výsledku do značné míry ztěžuje i možnost nápravy, protože jak už asi tušíte, klasické vypnutí iPhone je kvůli tomu, že je pro něj třeba tah prstu po displeji do boku, takřka nemožné. Z toho důvodu je tak třeba udělat vynucený restart zařízení, který provedete jednoduše tak, že stisknete tlačítko pro zvýšení hlasitosti, následně tlačítko pro snížení hlasitosti a hned poté podržíte boční Power tlačítko, dokud telefon nezhasne a krátce na to se mu na displeji neobjeví logo Apple. Dobrou zprávou je, že po restartu se iPhone okamžitě vrátí do stavu před chybou, takže jej můžete začít naprosto standardně používat.
Poměrně zajímavé je pak to, že problém se netýká jen veřejné verze iOS 27. Uživatelé na sociálních sítích totiž hlásí, že chybu dokázali opakovaně vyvolat na iPhone s iOS 27.2 beta 1. Zdá se tedy, že Apple o chybě minimálně při vývoji první bety iOS 27.2 nevěděl. Nám v redakci se pak podařila chyba vyvolat na iPhone s iOS 27.0 a to de facto po prvních pokusech s tím, že se o příjemný zážitek úplně nejedná.
Pokud tedy v následujících dnech uvidíte na sociálních sítích videa s údajně „zničenými“ iPhone po několika gestech, není důvod k panice. Telefon je ve skutečnosti v pořádku a vynucený restart jej během chvíle vrátí k životu. Dokud ale Apple chybu neopraví, je asi dobré vědět, co dělat, pokud si z vás někdo podobným způsobem vystřelí.