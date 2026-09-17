Apple se po 18 letech vrátí na trh se servery. Chystá AI monstrum se čtyřmi M8 Ultra

Apple se podle nejnovějších informací chystá na poměrně překvapivý návrat do segmentu, který před lety prakticky úplně opustil. Společnost totiž údajně vyvíjí vlastní AI server určený k prodeji zákazníkům, jehož srdcem mají být budoucí čipy M8 Ultra. A pokud projekt skutečně dotáhne do konce, půjde o první samostatný server Apple určený k prodeji od ukončení řady Xserve v roce 2011.
S informací přišel před pár hodinami portál The Information, podle kterého má Apple pracovat na podnikovém AI serveru určeném především vývojářům umělé inteligence, firmám a vládním organizacím. Zařízení má být nabízeno minimálně ve dvou konfiguracích, přičemž jedna by obsahovala dva čipy M8 Ultra a druhá rovnou čtyři M8 Ultra. Šlo by tedy o úplně jinou kategorii výkonu, než jakou dnes Apple nabízí prostřednictvím Mac Studio.
Ještě překvapivější je ale technologie, kterou Apple zvažuje pro propojení jednotlivých čipů. Podle zdrojů výše zmíněného portálu totiž Apple jednal o využití Nvidia NVLink Fusion, které by umožnilo vysokorychlostní propojení M8 Ultra uvnitř serveru. Právě Nvidia je přitom firma, se kterou Apple po problémech s grafickými čipy v počítačích Mac před téměř dvěma desetiletími prakticky přestal spolupracovat. Pokud by se tedy NVLink Fusion v novém serveru skutečně objevil, šlo by o velmi zajímavý obrat.
Pokud se uniklé informace naplní, Apple by tímto krokem vstoupil přímo na jeden z nejrychleji rostoucích technologických trhů současnosti. Zajímavé přitom je, že by místo nákupu klasických AI akcelerátorů mohl nabídnout server postavený kolem vlastního Apple silicon, což ale ve výsledku v jeho postavení dává největší smysl. Vždyť zkušenosti s vlastními AI servery má firma již dnes, protože servery vyráběné v Houstonu používají Apple čipy a jsou nasazovány v datových centrech Applu po USA.
Na nový produkt si však ještě pořádně počkáme. Podle The Information se jeho uvedení neočekává dříve než v roce 2029. Projekt je navíc stále ve vývoji a Apple jej může úplně zrušit. Stejně tak není jisté, zda se v konečné verzi skutečně objeví technologie Nvidia. Pokud ale Apple projekt dotáhne, půjde o poměrně zásadní změnu strategie, kdy by se firma po dlouhých letech vrátila k prodeji skutečného serverového hardwaru a současně by poprvé nabídla své nejvýkonnější Apple silicon jako základ specializovaného AI serveru. A představa stroje se čtyřmi M8 Ultra zní už nyní dost šíleně.