Konec pochybností, zda je fotografie skutečná? Apple vysvětlil geniální novinku iPhone 18 Pro

Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že s nástupem generativní umělé inteligence začíná být čím dál obtížnější poznat, zda fotografie zachycuje skutečnou událost, nebo ji během několika sekund vytvořila AI. Schopnosti umělé inteligence jsou totiž v dnešní době opravdu skvělé a i zkušení uživatelé, kteří byli dříve schopni snadno AI fotku rozpoznat, mají nyní co dělat. Není proto úplně překvapivé, že chce Apple tento problém řešit novou funkcí Apple Reference Image, kterou představil společně s iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max minulý týden. A nyní už dokonce víme, jak celý systém funguje.
Apple na svém Security Research Blogu prozradil o funkci konkrétně to, že jejím základem je speciální režim hlavního fotoaparátu, který jakmile uživatel aktivuje a pořídí fotografii, samotný obrazový senzor kryptograficky podepíše obrazová data prakticky okamžitě po jejich zachycení. Firmware senzoru je navíc v tomto režimu navržen tak, aby do těchto dat nemohl zasahovat, což by mělo být podle Apple velkou výhodu proti systémům, které fotografii podepisují až na konci softwarového zpracování, kdy podle něj existuje větší prostor pro manipulaci.
Vedle běžné fotografie pak vznikne takzvaný bezpečný digitální negativ, který obsahuje původní obrazová data, metadata senzoru, kryptografická časová razítka a který zůstává uložený přímo v zařízení. Pokud bude chtít uživatel později pravost fotografie ověřit, tento nezpracovaný negativ odešle do Private Cloud Compute, kde proběhne jeho zpracování v zabezpečeném a ověřitelném prostředí a vznikne referenční snímek, který lze porovnat s běžnou fotografií.
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Apple tvrdí, že systém je navržen tak, aby odolal útokům spočívajícím ve vložení falešných dat, kompromitovanému operačnímu systému, hardwarovým útokům i útokům na samotnou kryptografii. Podle společnosti jde dokonce o jediný systém ověřování původu fotografií s ochranou navrženou i proti budoucím kvantovým útokům. Private Cloud Compute navíc u každého snímku vypočítává skóre důvěryhodnosti a v případě odhalení podvodu může Apple zneplatnit konkrétní fotografii, nebo dokonce celý kompromitovaný senzor.
Zajímavě Apple vyřešil také soukromí fotografa jako takového. Systém totiž nepoužívá veřejný identifikátor, podle kterého by bylo možné zjistit, kdo fotografii pořídil, a zároveň má zabránit tomu, aby bylo možné veřejně propojit několik fotografií pořízených stejným senzorem. Samotný obsah má přitom zůstat skrytý i před Apple.
Apple Reference Image je nicméně volitelná funkce a funguje pouze s hlavním fotoaparátem iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Její význam ale může být do budoucna poměrně zásadní, kdy místo stále složitějšího hledání stop po umělé inteligenci obrací celý problém naruby a nesnaží se dokazovat, že něco vytvořila AI, ale že konkrétní obrazová data skutečně zachytil fyzický senzor fotoaparátu. Za mě je tento přístup opravdu zajímavý a myslím si, že i do budoucna potřebný. Pro běžné uživatele však samozřejmě nejde o něco, co by potřebovali využívat každý den. Je ale fajn, že ti, kteří danou věc využívat potřebují třeba kvůli práci, budou mít konečně spolehlivou možnost.