Apple zvolil odstín Burgund v nejlepší možný čas, je to hit

Poslední dobou se často lidé smějí, že nový model iPhone se od toho předchozího liší jen barvou. Ovšem ona i ta barva musí z něčeho vycházet a jak se zdá podle módních odborníků letos trefil Apple hřebíček na hlavičku a jeho nový odstín burgundy nebo chcete-li vínový, je to, po čem svět módy touží. U vínového iPhone 18 Pro a 18 Pro Max totiž zapadá odstín do estetiky, kterou vnímáme v móde, kosmetice a doplncích již dlouhé roky.
Velmi podobné barevné odstíny nesou různé názvy a zatím co v móde se této barvě říká oxblood, v kosmetice zase cherry. Nejde o zcela stjené odstíny, ale patří do podobné rodiny barevné palety. Připomínají tmavé třešně, naleštěnou kůži nebo víno. A právě letos je vínová barva extrémně trendy. Napříkald známá značka Miu Miu pro rok 2026 vsadila na vínovou, kterou kombinuje s černou, šedou a velbloudí barvou. Právě to době ilusturuje hlavní myšlenku, kterou Apple při výběru barvy použil. Tmavě červená, respektive vínová barva funguje v šatníku jako univerzální barva, kterou je možné kombinovat jak tmavé, tak světlé odstíny a je možné ji nosit jako doplněk prakticky k čemukoli, co vás napadne. Na iPhone působí vínová temně a decentně, zatímco světlo kolem fotoaparátů vytahuje její červené tóny. Pro někoho, kdo chce barevný telefon, ale nemá chuť na nic příliš křiklavého, je to přitažlivá kombinace.
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Apple navíc dokázal velmi dobře rozpoznat moment, kdy nová barva iPhone dokonale zapadá do vkusu, který si lidé postupně osvojili jinde. Je jedno, zda jste jej začali nosit na své nové kabelce od Prada nebo používáte balzám od Rhode, zkrátka jste se s ním již setkali a v posledních letech byl víc a víc vidět. To, že Apple chce své produkty stále víc stavět jako módní doplňky je neoddiskutovatlený fakt a Apple to dává najevo spojením se značkou Hermés nebo Nike a také tím, že produkty přednostně nedal jen nejslavnějším technologickým influencerům na světě, ale také inflencerům ze světa módy. Kdo už podobnou barvu nosí na oblečení, vybírá si v ní doplňky nebo ji má prostě spojenou s elegancí, může na ni stejně reagovat i u telefonu. Vínová tak může být jednou z těch variant, kvůli kterým začnou o vzhledu iPhonu debatovat i lidé, kteří jinak představení nových telefonů příliš nesledují. Zapadá totiž do světa, který znají z výloh, šatníků a kosmetických taštiček.
iPhone 18 Pro na Alze lze předobjednat zde