Předobjednávky iPhone 18 Pro váznou. Zákazníky odrazuje vyšší cena i blížící se iPhone Duo

O nové iPhone 18 Pro je v rámci spuštěných předobjednávek spíše zájem spíše mírný. Upozorňuje na to uznávaný analytik Jeff Pu ze společnosti GF Securities, který v reakci na aktuální čísla rovnou snížil své odhady produkce nejen pro profesionální řadu, ale i pro iPhone Duo.
Krátké čekací doby a dostatek zásob
Předobjednávky odstartovaly 12. září a čekací doba na modely iPhone 18 Pro Max (s kapacitou 256 GB a 512 GB) se v USA momentálně pohybuje kolem tří až čtyř týdnů. Čínský trh u těchto kapacit v barvě Glacier hlásí zpoždění dokonce jen dva až tři týdny. Většina ostatních konfigurací, včetně téměř všech menších modelů iPhone 18 Pro, je navíc běžně dostupná hned na páteční den zahájení prodeje. Jedinou výjimkou je menší model v barvě Burgundy (256 GB).
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Co stojí za slabším zájmem?
Podle analytika je hlavním důvodem slabší poptávky kombinace omezených hardwarových inovací a citelného zdražení, které se dotklo především variant s větším úložištěm. Značná část zákazníků navíc s nákupem vyčkává na iPhone Duo, jehož předobjednávky odstartují v polovině října s cenovkou začínající na 1 999 dolarech.
Jeff Pu proto snížil svůj odhad produkce modelů 18 Pro a Pro Max na 72 milionů kusů. Upozorňuje také na dodavatelské problémy spojené s novým fotoaparátem s proměnlivou clonou. Snížení odhadů se dočkal i samotný iPhone Duo (pokles ze 7 na 6 milionů kusů), u kterého se Apple údajně stále potýká s výrobními komplikacemi kolem skládacího pantu. Ačkoli se mi letošní keynote líbila, stále zůstanu u iPhone 15 Pro. Žádné velké novinky u Pro řady nejsou a co se týče jablečné skládačky, nejsem cílovkou. I když je to brzo, těším se na příští rok, kdy nás čeká příchod výročního iPhonu, který má přinést dle spekulací i zásadní designové vychytávky. Kdy budete upgradovat vy?
iPhone 18 Pro na Alze lze předobjednat zde
taktiež mám 15PRO a nevidím dôvod upgradovať. A po tom, ako som si nainštaloval ios 27 v pondelok, musím povedať, že telefon sa správa pocitovo rýchlejšie. tiež to tak cítite?
je absolútne rýchly, dizajnovo veľmi pekný, natáča a fotí fakt nádherne a dúfam, že najbližšie si budem telefon kupovať po čipovej kríze :D