Apple ukazuje světu, co dokáže iPhone 18 Pro! Výstava jeho fotografií míří do tří světových metropolí

Apple se krátce před zahájením prodeje iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max rozhodl ukázat schopnosti jejich nového fotoaparátu ve velkém stylu. Nezůstal totiž jen u několika ukázkových snímků zveřejněných na internetu, ale v rámci projektu „What Holds Us“ připravil fotografickou výstavu, která startuje v New Yorku a následně se přesune také do Londýna a Šanghaje. Apple tak chce lidem ukázat fotografie z nového iPhone 18 Pro ve fyzické podobě a zároveň předvést, kam se jeho mobilní fotografie letos posunula.
Do projektu se zapojili fotografové z různých částí světa, kteří dostali za úkol zachytit pomocí iPhone 18 Pro věci, které lidi spojují. Výsledkem jsou fotografie zaměřené na rodinu, přátelství, tradice, komunity a další mezilidské vztahy. Každý z fotografů přitom téma pojal trochu jinak, takže vedle portrétů vznikly také momentky nebo snímky, ve kterých hraje výraznou roli prostředí a práce se světlem.
První výstava se koná v New Yorku, následovat ji má Londýn a Šanghaj. Apple tedy tentokrát svou tradiční prezentaci schopností fotoaparátu iPhone posouvá z obrazovek počítačů a telefonů přímo do výstavních prostor.
Fotogalerie
Apple chce ukázat nový fotoaparát v praxi
Celý projekt samozřejmě není jen oslavou fotografie, ale zároveň poměrně efektní reklamou na iPhone 18 Pro. Jeho hlavní novinkou je 48Mpx Fusion Main fotoaparát s variabilní clonou, která nabízí čtyři hodnoty f/1,48, f/1,8, f/2,8 a f/4,0. Clona se může měnit automaticky podle fotografované scény, uživatel ji ale může prostřednictvím nových Pro ovládacích prvků nastavovat také ručně. Spolu s ní lze upravovat rychlost závěrky nebo vyvážení bílé a k dispozici je rovněž živý histogram.
Variabilní clona umožňuje měnit množství světla dopadajícího na snímač a zároveň pracovat s hloubkou ostrosti. V horších světelných podmínkách ji tedy může iPhone více otevřít, zatímco například u skupinové fotografie ji může přivřít, aby zůstalo ostrých více lidí v různých vzdálenostech. Apple uvádí, že při nejširším nastavení dokáže fotoaparát zachytit přibližně o 50 % více světla než předešlé generace. Nové Pro ovládání je navíc dostupné jak při fotografování, tak při natáčení videa. iPhone 18 Pro ale přidává také Smart Focus Tracking, který pomocí AI sleduje fotografovaný objekt a dokáže na něj znovu zaostřit i poté, co na chvíli opustí záběr.
Výstava „What Holds Us“ tak představuje trochu jiný způsob, jak nový fotoaparát propagovat. Místo tabulek parametrů a několika ukázkových fotografií na webu Apple vezme výsledné snímky rovnou do New Yorku, Londýna a Šanghaje. A za mě je právě možnost vidět fotografie z iPhone 18 Pro vytištěné ve výstavním formátu možná zajímavější demonstrací jeho schopností než jakékoliv porovnávání megapixelů. Pokud tedy právě jste v New Yorku, od 18. do 20. září se určitě vyplatí na výstavu zajít. Termíny jejího konání v Londýně a Šanghaji zatím k dispozici nejsou.