Dostupnost iPhone 18 Pro je letos překvapivě dobrá. Na některé modely si počkáte jen pár týdnů

Už tento pátek 18. září zamíří do prodeje nová generace iPhonů. Předobjednávky odstartovaly trochu netradičně v sobotu 12. září a stejně jako v minulých letech je bedlivě sledují nejen fanoušci Applu, ale také ti, kteří se z dodacích lhůt snaží vyčíst, jak velký je o novinky zájem. A podle aktuálních dostupností to zatím vypadá, že situace je letos o poznání klidnější, než tomu bývalo dříve.
V posledních letech se stalo téměř pravidlem, že kdo si nový iPhone nepředobjednal prakticky okamžitě po spuštění předobjednávek, na první den prodejů se nedostal. A nejen to, nedočkal se totiž ani v nejbližších týdnech. U některých generací se totiž zpravidla dodací lhůty velmi rychle protáhly na dlouhé týdny a v extrémních případech zákazníci doufali, že se svého telefonu dočkají alespoň do Vánoc. Letos však dostupnost naznačuje, že Apple buď zvládl zásobování lépe, nebo je poptávka o něco mírnější.
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Při dnešní objednávce, tedy jejím vytvoření v pondělí 14. září, Apple u modelu iPhone 18 Pro uvádí doručení mezi 30. zářím a 7. říjnem. U většího iPhonu 18 Pro Max je čekání o něco delší, konkrétně od 7. do 14. října. I v tomto případě se tedy bavíme maximálně o několika týdnech, což je ve srovnání s některými předchozími roky stále poměrně příznivá situace.
Jak se tedy zdá, letošní dostupnost nových iPhonů je zatím lepší, než jsme byli u čerstvě představených modelů často zvyklí. Zda za tím stojí nižší zájem zákazníků, lepší příprava Applu na start prodejů, nebo kombinace obojího, se ukáže až v následujících týdnech. Aktuální dodací lhůty ale každopádně naznačují, že kdo s objednávkou ještě váhá, nemusí se zatím obávat extrémně dlouhého čekání. Zároveň je třeba jedním dechem dodat, že to, že je dodací doba na oficiálním Apple Online Store stále relativně dobrá, nemusí nutně znamenat, že tomu tak je všude. Loni jsme totiž byli svědky toho, že autorizovaní Apple prodejci měli se startem prodejů naprosto tristní skladové zásoby, které absolutně nepokrývaly poptávku, přestože Apple Online Store tehdy hlásil taktéž alespoň zprvu relativně solidní dodací doby.
iPhone 18 Pro na Alze lze předobjednat zde
On se letos prodává Iphone 18? 😉
Tak to je jasný, když se nepředstavil základní model.