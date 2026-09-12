iPhone 18 Pro z USA i letos nabídne o 2 hodiny delší výdrž než iPhone 18 Pro z EU

Když v loňském roce Apple představil iPhone 17 Pro bylo to poprvé co měla verze prodávaná v USA větší výdrž baterie než ta prodávaná v EU. Způsobeno to bylo tím, že zatím co verze v EU nabízela slot pro fyzickou SIM kartu, ta Americká nic takového neobsahovala a nabízela jen esim. Místo toho měl iPhone 17 Pro nabízení v USA větší baterii, která nahrazovala místo, jenž ten evropský využíval pro SIM kartu. apple v loňském roce sliboval rozdíl ve výdrži baterie 2 hodiny. V rámci metriky, kterou Apple používá to znamenalo, že iPhone 17 Pro nabízený v USA vydrží přehrávat video 33 hodin, zatím co iPhone 17 Pro se slotem na SIM kartu jen 31 hodin.
Ne jinak je tomu i letos a Apple opět nabízí telefon se slotem na fyzickou SIM kartu, tak telefon bez něj. Apple tento rok opět slibuje rozdíl při přehrávání videa 2 hodiny, ale také doplnil údaje, že při běžném používání vydrží iPhone 18 Pro se slotem na SIM kartu 23 hodin a iPhone 18 Pro bez slotu 24 hodin. Stejný hodinový při používání, respektive dvouhodinový rozdíl při přehrávání videa pak slibuje Apple i v případě iPhone 18 Pro Max z EU a z USA. Vzhledem k tomu, že iPhone 17 Pro z USA mám já a moje manželka má iPhone 17 Pro z EU, tedy se slotem na SIM kartu, musím upřímně říct, že rozdíl v realitě příliš nepoznáte. Chápu, že v laboratorních podmínkách mohl Apple dosáhnout a kdyby nedosáhl tka to ani netrvdí, hodnot které uváděl. V praxi však nemám pocit, že by se výdrž mého a menželčina telefonu nějak zásadně lišila.